Pensione senza contributi, attenzione, a quanto ammonta l’assegno? La verità che non ti aspetti

Attenzione, a quanto ammonta l’assegno di chi va in pensione senza aver maturato contributi? Ecco la verità che non ti aspetti.

Andare in pensione senza aver maturato contributi è possibile, ma a quanto ammonta l’assegno? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa settimanale, bollette delle utenze domestiche, ma anche regali ai nipoti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le spese da affrontare e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Proprio in tale ambito, ovviamente, a ricoprire un ruolo importante sono le varie entrate economiche, tra cui ad esempio la pensione.

Per poter accedere a quest’ultima, come noto, bisogna essere in possesso di determinati requisiti dal punto di vista sia anagrafico che contributivo. Allo stesso tempo interesserà sapere che sono in molti ad aver accesso al trattamento pensionistico anche senza aver maturato i contributi. Ma a quanto ammonta l’assegno in quest’ultimo caso? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione senza contributi, a quanto ammonta l’assegno? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, purtroppo, molti anziani si ritrovano a vivere con pensioni al di sotto di mille euro al mese. Un importo senz’ombra di dubbio particolarmente basso, che non permette di riuscire a fronteggiare con tranquillità le varie spese.

Proprio soffermandosi sugli importi dei trattamenti pensionistici, inoltre, sono in molti a chiedersi a quanto ammontano quelli delle persone che non hanno maturato contributi Inps. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, vi sono alcuni casi in cui è possibile andare in pensione anche senza aver versato contributi.

Questo è possibile grazie al cosiddetto assegno sociale introdotto proprio al fine di garantire un sostegno economico ai soggetti senza contributi, a patto che abbiano raggiunto almeno i 67 anni di età. I soggetti interessati, inoltre, devono avere la residenza nel nostro Paese e reddito basso.

Ma a quanto ammonta l’assegno della pensione in questo caso? Ebbene, è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Proprio questo, quindi, è l’importo della pensione a favore di coloro che hanno diritto a tale trattamento economico, pur non avendo maturato contributi.