PosteID abilitato a SPID: la pratica soluzione a tanti problemi

PosteID più SPID, scopriamo l’utilità del servizio nella risoluzione di diversi problemi e i livelli di sicurezza tra cui scegliere.

I cittadini hanno dei vantaggi nell’uso di PosteID abilitato a SPID. Vediamo quali sono e come approfittarne.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale serve per poter accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione. I cittadini che non hanno ancora richiesto lo SPID non possono richiedere Bonus, entrare nel portale dell’INPS, sfruttare le sezioni del sito dell’Agenzia delle Entrate o partecipare a concorsi. Nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione delle procedure, infatti, la maggior parte delle procedure si svolge online proprio tramite identificazione digitale. Ottenere le credenziali SPID è pratico e veloce soprattutto se si sceglie Poste Italiane come provider.

In più, associate a PosteID consentono l’accesso a numerosi servizi per un risparmio di tempo e una praticità ancora maggiore.

Poste ID più SPID, le opportunità per i cittadini

PosteID è l’identità digitale di Poste Italiane. Consente l’accesso veloce a diversi servizi telematici proposti dall’azienda nonché ad altre funzionalità che richiedono lo SPID. Il cittadino, dunque, può accedere non solo ai servizi postali ma anche a quelli della Pubblica Amministrazione e delle imprese che hanno aderito al Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per facilitare ulteriormente le procedure, poi, è consigliabile scaricare l’APP PosteID. Aprendo l’app, infatti, si potrà proseguire con l’identificazione digitale semplicemente inquadrando il QR Code. Se lo smartphone dovesse essere abilitato, poi, si potrebbe utilizzare anche l’impronta digitale o facciale. Durante la procedura di richiesta di ID, il richiedente dovrà scegliere il livello di sicurezza preferito.

I livelli di sicurezza tra cui scegliere

I livelli di sicurezza proposti da Poste Italiane sono tre, SPID 1, SPID 2 e SPID 3. L’ordine non è casuale ma legato ad una scala di protezione crescente. Passando dallo step 1 al 2 il grado di sicurezza sarà maggiore per aumentare ulteriormente con il passaggio all’ultimo gradino.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Richiedendo solo lo SPID 1 l’autenticazione si effettuerà inserendo unicamente la password. Con lo SPID 2, invece, occorrerà indicare password e aprire l’app PosteID oppure – in alternativa all’app – utilizzare l’OTP (One Time Password) ossia la password usa e getta che arriverà tramite sms sullo smartphone certificato. Infine, il livello maggiore di sicurezza, lo SPID 3, comporta l’uso della password, dell’App PosteID e del PIN SPID 3.