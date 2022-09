Lavoratori stagionali, attenzione, come e quando chiedere la Naspi: la verità che non ti aspetti

By

Attenzione, come e quando i lavoratori stagionali possono chiedere la Naspi? Ecco la verità che non ti aspetti.

Anche i lavoratori stagionali possono richiedere, purché in possesso di determinati requisiti, la Naspi. Ma come funziona e quando farne richiesta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Aiuto economico introdotto con lo scopo di riuscire a garantire un importante sostegno ai soggetti che hanno perso purtroppo il posto di lavoro, indipendentemente dalla proprio volontà, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, in determinati casi, sia possibile richiedere e ottenere l’anticipo della Naspi in un’unica soluzione.

Sempre soffermandosi su tale trattamento, inoltre, è bene sapere che anche i lavoratori stagionali possono richiedere, purché in possesso di determinati requisiti, la Naspi.

Lavoratori stagionali, attenzione, come e quando chiedere la Naspi: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, anche i lavoratori stagionali possono richiedere, purché in possesso di determinati requisiti, la Naspi. Ma come funziona e quando farne richiesta? Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che la domanda in questione deve essere presentata dai soggetti interessati entro 68 giorni dalla data di fine del rapporto di lavoro.

Tra i lavoratori stagionali che possono richiedere e ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi, in particolare, si annoverano i lavoratori del settore turismo e ristorazione; ma anche di alberghi e villaggi turistici; colonie marine, rifugi di montagna, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

Ma non solo, tra gli altri si annoverano anche lavoratori della ristorazione ambulante; gelaterie e pasticcerie; bar, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali. Da non dimenticare, poi, coloro che lavorano presso agenzie di viaggio, tour operator e stabilimenti termali.

Lavoratori stagionali, attenzione: quali sono i requisiti richiesti

Entrando nei dettagli, inoltre, per poter richiedere e ottenere la Naspi, i lavoratori stagionali devono essere disoccupati, aver maturato almeno settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni. Ma non solo, almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi e non aver già beneficiato di tale misura.

I soggetti interessati e aventi diritto, quindi, devono provvedere a presentare apposita domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale operazione, è bene sapere, può essere svolta comodamente online, attraverso il sito dell’istituto di previdenza. In alternativa è possibile contattare il contact center dell’Inps o rivolgersi a Caf e patronati.

Il tutto, come già detto, entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro. Se la domanda viene accolta, quindi, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad effettuare il relativo pagamento attraverso il metodo di pagamento indicato dal soggetto richiedente.