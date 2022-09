Benzina a 1,35 euro a due passi da casa: dove fare rifornimento e risparmiare un bel po’ di soldi

Attenzione, benzina a 1,35 euro al litro a due passi da casa. Ecco dove fare rifornimento e risparmiare un bel po’ di soldi.

Esiste un posto dove è possibile fare rifornimento a 1,35 euro al litro, riuscendo così a risparmiare un bel po’ di soldi. Ma dove si trova? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo, come ben sappiamo, è stato segnato, e continua ad essere segnato, da tutta una serie di fattori che hanno delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia per quanto concerne le relazioni sociali che quelle economiche. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese.

Proprio per cercare di far fronte a tale situazione, pertanto, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come al fine di contrastare il caro carburante può rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri.

Benzina a 1,35 euro a due passi da casa: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto vi è un posto dove è possibile fare rifornimento a 1,35 euro al litro, riuscendo in questo modo a risparmiare un bel po’ di soldi e contrastare il preoccupante aumento generale dei prezzi. Ma dove si trova? Ebbene, bisogna sapere che si tratta di un posto che si trova al confine con il nostro Paese, ovvero la Slovenia.

Proprio qui, infatti, a partire dallo scorso 13 settembre si è registrato un calo dei prezzi del carburante. Mentre fino a qualche giorno fa il costo della benzina era pari a circa 1,50 euro al litro, infatti, a partire da questa settimana è pari a 1,354 euro al litro.

Per quanto riguarda il diesel, invece, presenta un costo pari a 1,683 euro al litro. Se vivete vicino al confine con la Slovenia, pertanto, potrete risparmiare finalmente un bel po’ di soldi per quanto riguarda il carburante grazie a dei prezzi particolarmente competitivi.