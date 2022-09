Prezzi benzina, il regalo per tutti gli italiani: spuntano i buoni carburante

L’attuale situazione nazionale, in merito all’aumento dei prezzi di praticamente qualsiasi articolo spaventa non poco i cittadini.

Niente di nuovo all’orizzonte in merito alla crisi che sta spazzando via ogni certezza dei cittadini. Questo si potrebbe dire, certo, perchè di fatto la crisi continua e continuerà ancora nel corso dei mesi che verranno. Nel frattempo però in alcuni casi, alcune dinamiche risultano assolutamente concepite in favore degli stessi cittadini del tutto affossati da ciò che da troppo tempo ormai succede.

La situazione legata al momento alla crisi che avvolge letteralmente il nostro paese e non solo sembra essere più temibile che mai. Abbiamo assistito nel corso degli ultimi mesi ad un aumento letteralmente sconsiderato di quelli che sono i prezzi di qualsiasi articolo disponibile sul mercato. Di qualsiasi servizio. Abbiamo potuto constata insomma quanto la situazione sia di fatto precipitata, cosi da un momento all’altro, senza nemmeno avere il tempo di poter realizzare bene il tutto.

Tra le dinamiche che forse più di tutte hanno condizionato per buona parte il quotidiano dei cittadini possiamo di sicuro citare l’aumento dei prezzi della benzina. In questo specifico caso, infatti, i limiti, le problematiche per gli stessi cittadini sono stati assolutamente palpabili. Chi utilizza l’automobile per lavoro o per altre necessarie questioni chiaramente ha subito pienamente gli aumenti scellerati. Oggi, più che mai tale condizione appare tra le più insostenibili.

Ad ogni modo a correre in soccorso degli stessi cittadini sono spesso proprio le grandi compagnia di distribuzione. In molti casi, infatti, esse stesse si fanno promotrici di campagne specifiche che vanno nei fatti a tutelare il portafogli degli stessi automobilisti. Il caso di Ip è emblematico. Il noto marchio ha infatti portato a scadenza al 16 dicembre 2022 il programma di raccolta punti, di fatto allungando il periodo di utilizzo dello stesso.

Prezzi benzina, il regalo per tutti gli italiani: ecco le iniziative più interessanti per i cittadini

Il programma Ip Box Più, cosi come anticipato mette ad esempio a disposizione dell’utente 2 punti per ogni litro di carburante acquistato. Inoltre per lo stesso utente ci sono ben 2 centesimi di sconto. Non è tutto però. Non sono poche le iniziative che in questo senso numerose aziende hanno messo in piedi. Oggi più che mai c’è bisogno di offrire sicurezza e vantaggi ai cittadini. Oggi più che mai, le esigenze, la crisi, impone posizioni forti e responsabili.

Il caso Esselunga ad esempio, con la sua carta Fidaty che consente di ottenere 10 euro di sconto per ogni rifornimento da minimo 30 euro in ogni stazione di servizio Q8. Da segnalare inoltre il concorso Eni Live Play che mette a disposizione buoni Amazon, buoni benzina e caffè gratis dopo ogni rifornimento. Da considerare inoltre il bonus carburante 2022 che consente alle aziende private impegnate in particolari settori di godere di vantaggi fiscali in questo particolare momento storico. Vantaggi per le aziende ma anche per i lavoratori stessi che possono ricevere un bonus carburante per poter raggiungere più agevolmente il luogo di lavoro.

Esistono inoltre numerose soluzioni capace di far risparmiare quanto più possibile rispetto a quanto in genere spendiamo per i nostri rifornimenti. Una di queste soluzioni passano ad esempio per le pompe di benzina no logo. Parliamo di stazioni non affiliate, per cosi dire, ai grandi gruppo di distribuzione e vendita di carburanti. Proprio per questo, il prezzo di vendita proposto sarà inferiore perchè in questo caso l’imprenditore in questione.

Situazione molto particolare insomma, soprattutto nell’ultimissimo periodo con i prezzi che sembra possano di nuovo salire vertiginosamente. La speranza per i cittadini dovrebbe essere riposta tutta nelle mani dello stesso Stato, tra potenziali vantaggi ed agevolazioni, ma al momento la strada stessa appare ancora troppo lunga e tortuosa. L’attesa, forse, migliorerà ogni condizione, almeno è quello che si spera.