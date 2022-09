Bonus carburante, come ottenere gli aiuti: non è come pensavamo

Il credito di imposta andrà a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio , al netto dell’IVA. A richiedere la specifica agevolazione possono essere tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione sul territorio italiano. Tra l’altro tali imprese dovranno risultare iscritte, al momento della presentazione della richiesta, all’Albo azionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022.

Dalle 15 di ieri 12 settembre, è ufficialmente entrata in funzione la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per la richiesta del cosiddetto bonus carburante destinato alle imprese di autotrasporto . L’agevolazione in questione verrà rilasciata sotto forma di credito d’imposta ed avrà una validità di 30 giorni. Un aiuto concreto insomma per provare a rilanciare quanto più possibile uno specifico settore.

Bonus carburante, ecco la piattaforma: a chi è rivolto il vantaggio specifico

Le attività che vorranno richiedere il credito di imposta devono essere impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto terzi. Tra l’altro dovranno utilizzare veicoli con massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. Motori diesel di categoria euro 5 o superiore. L’accesso alla specifica piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è possibile utilizzando le credenziali di identità digitale SPID, CIE o CNS. Le risorse messe a disposizione da parte dello Stato, ammontano in totale a circa 497 milioni di euro.

La specifica piattaforma è suddivisa in due particolari aree. La prima riguarda l’inserimento dell’istanza, la seconda la consultazione dello stato stesso dell’istanza. Attraverso queste specifiche sezioni è possibile inviare più volte la richiesta nel caso in cui questa dovesse essere ritenuta non valida. Ci troviamo, dunque, di fronte ad una novità assolutamente conveniente per una specifica categoria di lavoratori, le imprese che forse più di tutte soffrono per l’aumento dei prezzi del carburante.