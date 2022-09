Lavastoviglie e lavatrice accese contemporaneamente: ci spengono tutto, attenzione

Lavatrice e lavastoviglie accese contemporaneamente, attenzione, in quanto arriva il lockdown energetico. Ecco cosa sta succedendo.

Il contesto storico in cui ci ritroviamo a vivere è senz’ombra di dubbio molto complesso. Ormai da oltre due anni, infatti, ci troviamo alle prese con il Covid e il suo impatto sulla nostra economia. A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, ci si mettono altri elementi, come ad esempio il preoccupante aumento generale dei prezzi.

Lavastoviglie e lavatrice accese contemporaneamente, arriva il lockdown energetico: cosa c’è da sapere

Come già detto, giungono brutte notizie in arrivo per molte famiglie italiane che rischiano a breve di dover fare i conti con un lockdown energetico. Questo, in particolar modo, se utilizzano la lavastoviglie e la lavatrice contemporaneamente. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene, bisogna sapere che la Commissione Europea è pronta a presentare a breve un regolamento volto a ridurre i consumi del 5% negli orari di picco. A tal fine, stando a quanto riportato da Il Messaggero, il regolamento europeo vorrebbe abbassare la potenza dei contatori.

In questo modo, come è facile intuire, in determinate fasce orarie non sarà più possibile tenere accesi contemporaneamente due elettrodomestici, come ad esempio lavatrice e lavastoviglie. Se realizzato, quindi, si tratterebbe di un vero e proprio lockdown energetico, con i contatori intelligenti che applicherebbe in modo automatico la riduzione della potenza.

Una situazione che non può passare di certo inosservata, soprattutto in quanto avrebbe un’incidenza non indifferente sulle nostre esistenze e sulle nostre abitudini. Al momento comunque, è bene sottolineare, non è ancora ufficiale. Non resta quindi che attendere e vedere se effettivamente tale piano troverà applicazione oppure no.