Impianto fotovoltaico, occhio alle novità: cosa cambia e quanto costano i pannelli solari

Importanti cambiamenti in vista per quanto concerne l’installazione degli impianti fotovoltaici. Di cosa si tratta e soprattutto quanto costano i pannelli solari? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Coronavirus fino ad arrivare all‘aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43%, sono tanti e diversi purtroppo gli elementi che hanno un peso non indifferente sull’economia in generale e sulle nostre tasche in particolare. Sostenere i vari costi risulta per molti sempre più complicato, tanto da portare sempre più persone a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po' di soldi e contrastare il caro bollette. Se tutto questo non bastasse, interesserò sapere che sono in vista importanti cambiamenti per quanto riguarda l'installazione degli impianti fotovoltaici. Di cosa si tratta, ma soprattutto quanto costano i pannelli solari? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Impianto fotovoltaico, occhio alle novità: arriva il modello semplificato, ecco cosa c’è da sapere

Come già detto, sono in vista importanti cambiamenti per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici. Di cosa si tratta, ma soprattutto quanto costano i pannelli solari?

Ebbene, bisogna sapere che di recente il Ministero della Transizione Ecologica, ovvero il Mite, ha firmato il decreto grazie al quale poter attuare le norme del Decreto Energia, che contribuiscono a semplificare le operazioni di installazione degli impianti fotovoltaici.

Entrando nei dettagli, infatti, tra le principali novità si annovera la possibilità di poter utilizzare un modello unico semplificato per impianti fino a 200 Kw. Questo, ricordiamo, fino ad oggi era possibile solamente per gli impianti fino a 50 Kw.

Una novità indubbiamente importante, che permetterà ad un maggior numero di famiglie del nostro Paese di poter accedere a tale fonte di energia, abbattendo enormemente i costi delle bollette.

Impianto fotovoltaico, occhio alle novità: ecco quanto costano i pannelli solari

Ma quanto costa installare un impianto fotovoltaico? Ebbene, secondo Sorgenia, così come riportato su Sky TG 24, “il costo del fotovoltaico varia dai 2500 ai 3500 euro per kWp (chilowatt di picco) di potenza. Le case necessitano di un impianto di almeno 3 kWh”.

In particolare: “La differenza tra i prezzi è determinata dalla qualità dei materiali utilizzati, dalla provenienza degli elementi e dalla tecnologia, dalla taglia dell’impianto e dall’azienda che procede ai lavori. I pannelli in silicio monocristallino costano poco più di quelli in silicio policristallino”.

A tal proposito, in base a quanto spiegato dal Corriere della Sera, interesserà sapere che il costo per installare un impianto fotovoltaico da 3 kWp, si aggira mediamente dai 5 mila ai 7 mila euro. Un costo che viene comunque ammortizzato nel tempo, grazie al notevole risparmio in bolletta.

Per quanto riguarda le tempistiche, inoltre, installare dei pannelli solari non richiede tanto tempo. Se tutto questo non bastasse, l’introduzione del modello unico semplificato anche per impianti fino a 200 Kw, contribuisce a snellire ulteriormente l’iter burocratico, accelerando di conseguenza le tempistiche.