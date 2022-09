Spesa, risparmiare è possibile: svelato il nome del discount più economico d’Italia

Risparmiare è possibile! Basta fare la spesa presso uno dei discount più economici del nostro Paese. Ecco di quali si tratta.

Buone notizie per coloro che desiderano risparmiare un bel po’ di soldi quando si fa la spesa. Di recente, infatti, è stato svelato il nome del discount più economico del nostro Paese. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero tante le cose di cui necessitiamo e per cui ci ritroviamo, inevitabilmente, a dover sborsare del denaro. In tanti, però, complice anche l’aumento dei prezzi, con rincari del 43%, riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire a pagare tutto.

Da qui la volontà, oltre che necessità, di prestare una maggior attenzione al mondo del risparmio, in moto tale da poter avere qualche euro in più a propria disposizione. In tale ambito, pertanto, interesserà sapere che risparmiare è possibile! Basta fare la spesa presso uno dei discount più economici del nostro Paese. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa, svelato il nome del discount più economico d’Italia: ecco di quale si tratta

Abbiamo già detto che risparmiare un bel po’ di soldi sulla spesa è possibile! A tal fine è sufficiente recarsi presso uno dei discount più economici del nostro Paese. Ma di quali si tratta? A dare una risposta a tal proposito ci ha pensato Altroconsumo che ha stilato proprio una classifica dei discount più convenienti d’Italia.

Ebbene, in base a questa speciale classifica, il discount più conveniente del nostro Paese è Eurospin. Al secondo posto troviamo In’s Mercato, mentre ad occupare il terzo gradino del podio di questa speciale classifica c’è Aldi. A seguire, poi, troviamo Md, Lidl, Prix Discount, ma anche D-Più discount e Penny Market.

Per finire Todis che, stando sempre ai dati in merito, ha in media dei prezzi più alti del 16% rispetto ad Eurospin. Se si desidera risparmiare, pertanto, non resta altro da fare che scegliere il discount più adatto alle proprie esigenze, prestando un occhio di riguardo ai prezzi dei prodotti disponibili sugli scaffali.