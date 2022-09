Gratta e vinci, cosa succede a chi diventa all’improvviso milionario: lui farà così

Una vincita davvero sensazionale di quelle che di certo non si possono constatare ogni giorno. Il fortunato giocatore ha visto cambiare la sua vita.

Un successo di quelli che non possono essere attesi talmente si considerano imprevisti, cosi come è giusto che sia. In questa fase storica tra dubbi ed incertezze ci troviamo di fronte ad una condizione davvero incredibile in cui un giocatore ambisce a quel particolare importo per dare un senso alla propria vita e non rischiare di finire nel baratro. Il presente è carico di problematiche.

Una vincita assolutamente sensazionale, chiaramente per nulla attesa, e sarebbe scorretto chi ammettesse il contrario. Il tutto è avvenuto nel più naturale e genuino dei modi. Il biglietto che fa parte di un quotidiano spesso incerto che diventa il mezzo per arrivare a tutto il resto. Siamo più che mai consapevoli, oggi, che una vincita del genere, possa rappresentare l’unico metodo istantaneo per dare un piglio diverso alla propria vita.

Il Gratta e vinci poi, in questo senso, rappresenta il gioco perfetto. Pochi secondi dalla scelta del biglietto alla certezza di aver vinto oppure no. Una piccola cifra oppure una cifra incredibile. Tutto in pochissimi secondi. Nel caso specifico poi la sorpresa è data dal fatto che il vincitore in questione ha vinto con un biglietto acquistato lontano dalla sua residenza. Una doppia fortuna insomma ha baciato quest’uomo, in un momento davvero particolare della sua vita.

La vicenda in questione arriva dagli Stati Uniti d’America. Il vincitore del premio tanto ambito da 1 milione di dollari ha vinto in uno Stato diverso da quello in cui solitamente risiede. La fortuna, insomma ha seguito il suo percorso. Per molti è cosi, quando si decide, chissà chi poi, che la vincita debba arrivare, lei allora arriva, in qualsiasi modo, in qualsiasi condizione, in qualsiasi luogo. Come in questo caso con il vincitore seguito da uno Stato all’altro.

Il vincitore in questione originario dell’Ohio, ha visitato lo Stato del Michigan per lavoro ed alla fine si è ritrovato in una ricevitoria ad acquistare un biglietto del Gratta e vinci. Il luogo prescelto per l’acquisto del tagliando è stato il Gerth’s Beef & Deli a Temperance, nel Michigan, a 40 miglia a sud-est di Ann Arbor. Il concorso, invece è quello Triple Million da 10 dollari. Un investimento davvero esiguo, insomma per una vincita pari a 1 milione di dollari.

“Ho lavorato in Michigan di recente – ha dichiarato il fortunato vincitore – e mi fermo sempre nello stesso negozio per acquistare un biglietto mentre sono qui. Ho grattato il biglietto quando sono salito in macchina e sono diventato insensibile quando ho visto che ho vinto 1 milione. Non potevo credere a quello che stavo vedendo“. La reazione alla vincita realizzata insomma è stato il classico mix tra incredulità e quasi incertezza. L’uomo ha successivamente deciso di optare per la soluzione forfettaria con pagamento in unica soluzione dall’importo ridotto, circa 640mila euro.

L’alternativa sarebbe stata un pagamento in 30 soluzioni dell’intero importo vinto. Il fortunato vincitore inoltre ha dichiarato ad essere interessato, per investire parte della sua vincita al settore immobiliare. Il concorso Triple Million ha portato alla vincita, dal momento del suo esordio, di circa 35 milioni di dollari. Si parte da una vincita minima di 10 dollari fino ad un massimo di 1 milione. Al momento restano da conquistare 12 milioni di dollari in premi, considerato il montepremi rimanente.

Un gioco che sta facendo davvero sognare i cittadini dei quel particolare Stato. Parte degli incassi delle giocate, inoltre viene utilizzato in quello specifico contesto per opere di interesse sociale. Un gioco che insomma porta vantaggi davvero a tutti i cittadini.