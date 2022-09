Non solo bollette: gli italiani ogni mese spendono oltre 300 euro, ma nessuno ne parla

Rischio stangata per molte famiglie italiane che oltre le bollette, si ritrovano ogni mese a dover pagare oltre 300 euro per questa spesa. Ecco di quale si tratta.

Brutte notizie per molti italiani che rischiano di dover fare i conti con una vera e propria batosta a causa di una spesa che pesa sul bilancio per un importo pari ad oltre 300 euro al mese. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo storico che stiamo vivendo non è sicuramente dei migliori. Questo per via di tutta una serie di fattori che incidono in modo negativo sulle nostre vite sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, ci si mette l’aumento generale dei prezzi, che comprende tra le varie voci anche le bollette.

Se tutto questo non bastasse, giungono brutte notizie per molti italiani che rischiano di dover fare i conti con una vera e propria batosta a causa di una spesa che pesa sul bilancio per un importo pari ad oltre 300 euro al mese. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Non solo bollette, gli italiani ogni mese spendono oltre 300 euro per questo: il problema che non ti aspetti

Abbiamo già detto che giungono purtroppo brutte notizie per molti italiani che rischiano di dover fare i conti con una vera e propria batosta a causa di una spesa che pesa sul bilancio per un importo pari ad oltre 300 euro al mese. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta delle rate dei finanziamenti.

In molti, infatti, decidono di optare per il pagamento dilazionato, in modo tale da evitare di dover sborsare una grossa cifra sul momento e poter così pianificare le proprie spese. Una decisione che, in un momento storico come quello attuale, potrebbe avere però un peso non indifferente.

Oltre all’importo delle rate, infatti, ci si ritrova a dover fare i conti con l’aumento delle bollette, inflazione e così via, che finiscono per ridurre il nostro potere di acquisto. Il tutto facendo sballare i nostri programmi di spesa. Una situazione, quest’ultima, che colpisce in particolar modo proprio coloro che hanno deciso di optare per il pagamento a rate.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Un metodo di pagamento scelto al fine di poter gestire nel migliore dei modi le proprie spese, ma che a causa della crisi economica in corso si è trasformato in un ulteriore fardello sulle tasche degli italiani. Se si pensa che, in base alle stime ISTAT, circa un italiano adulto su due ha delle rate da pagare, ecco che è facile intuire come si tratti di un problema che non può essere di certo trascurato.