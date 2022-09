Eurojackpot, il 5+1 è da sogno: una nazione in festa, quanto hanno vinto

Si vince e si vince bene insomma, cosi come anticipato, un gioco che in effetti fa felici milioni di cittadini che ogni settimana si confrontano con una nuova possibilità per dare un calcio alla cattiva sorte e tentare la fortuna. Vincere come mai successo prima, aggrapparsi alla speranza della grande affermazione per ripartire da zero e provare a rimettere tutto in moto, con una nuova linea, una nuova operatività, per dirla in un certo modo.

Mettere da parte tutti i dubbi e le incertezze e riscoprirsi al centro di un nuovo progetto, senza alcuna difficoltà economica da prendere seriamente in considerazione. Oggi più che mai insomma, vincere, o per lo meno provarci vuol dire avere dalla parte propria la speranza, immaginare una alternativa al presente. Il gioco, sempre con la dovuta moderazione, in qualche modo può rappresentare questa funzione, in un modo tutto so, certo, ma ad ogni modo può davvero faro.