Vincere al Superenalotto, diventare astronauta o avere 4 gemelli: cosa è più facile? La risposta sorprende

Il sogno nemmeno poi tanto velato di milioni e milioni di cittadini italiani, se non di tutti. Parliamo della massima ambizione al gioco.

In questa fase storica vincere al Superenalotto, considerata l’entità del jackpot attualmente disponibile è realisticamente parlando il sogno nemmeno poi tanto velato di qualsiasi cittadino. Vincere in quel modo vorrebbe dire dimenticare ogni preoccupazione, ogni difficoltà, ogni momento buio per tuffarsi in una vita tutta nuova, in un quotidiano dal sapore completamente diverso.

Il momento storico è quello che è, su questo non ci piove, una fase del genere non la si viveva da molti decenni. Una crisi intensa che ha portato all’impennata dei prezzi in qualsiasi settore che bene o male può riguardare il quotidiano dei cittadini. La pandemia e poi il conflitto in Ucraina hanno fatto venir fuori una serie di dinamiche che con sempre maggior frequenza ed intensità minano le condizioni in alcuni casi già precarie di milioni di cittadini.

Nel nostro paese almeno dieci milioni di persone giocano una schedina al Superenalotto. Senza ombra di dubbio in questo momento il gioco più amato dagli italiani. Al di la delle cifre altissime messe a disposizione e del momento storico attuale, è bene ricordare l’entità del jackpot ancora a disposizione, giusto per parlare di cifre: 261 milioni di euro. Una cifra mai vista nel nostro paese, record assoluto per il Superenalotto che prima di arrivare a tali numeri era fermo ai 209 milioni di euro conquistati a Lodi nel 2019.

Stando a quelle che sono le possibilità concrete di vincere al Superenalotto possiamo dire che per quanto riguarda per l’appunto la sestina vincente ci sono 1 possibilità su 622.614.630, numeri abbastanza importanti insomma. Per avere una idea abbastanza comprensibile di cosa possa voler dire questo livello di probabilità possiamo ad esempio ricordare che le probabilità di morire in un incidente aereo sono 1 su 5862, morire invece dopo essere stati colpiti da un fulmine può succedere 1 volta su 81701.

Superenalotto, vincere è davvero cosi difficile? Ecco quali sono le reali possibilità

L’ultima vittoria al Superenalotto, prendendo in considerazione chiaramente il massimo premio disponibile, il “6” insomma, è datata maggio 2021. La giocata vincente fu registrata a Montappone, nelle Marche. In quel caso il fortunato vincitore portò a casa la bellezza di 156 milioni di euro. La cifra record però, almeno in quel preciso momento era rappresentata dai 209 milioni di euro conquistati a Lodi due anni prima. Poi il jackpot attuale, con il record di Lodi letteralmente polverizzato.

La scorsa settimana, l’ultimo consistente premio conquistato in ordine di tempo, a Pordenone un fortunato giocatore ha conquistato la bellezza di 750mila euro con un 5+1 letteralmente da favola. A Roma, invece, il 1 agosto è stato indovinato un 5 da ben 68mila euro. Fino a questo momento dal primo giorno di estrazione del Superenalotto sono stati conquistati ben 124 jackpot. Al primo posto per entità della stessa vincita la già citata Lodi con 209 milioni nel 2019, seguono Sperlonga 2010 e Vibo Valentia 2016.

Tornando poi alle probabilità di vittoria al Superenalotto riportiamo di seguito la tabella completa combinazione per combinazione.

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

Anche in questo caso, cosi come riportato dal sito web “Money”, mostriamo una serie di esempi che possono in qualche modo offrire la cifra delle stesse probabilità citate:

Amputarsi per sbaglio un arto con una motosega , può capitare con una probabilità di 1 su 4.500

, può capitare con una probabilità di 1 su 4.500 Trovare un quadrifoglio, possibilità 1 su 10.000

Vincere un Oscar, possibilità 1 su 11.500

Vincere un oro alle olimpiadi, 1 su 662.000

Diventare astronauta, 1 probabilità su 12 milioni

Avere quattro gemelli, 1 possibilità su 13 milioni

Tutto abbastanza chiaro no? Vincere non è impossibile, certo, ma farlo al Superenalotto, immaginando di indovinare la sestina vincente beh, è qualcosa che richiede davvero tanta, ma tanta fortuna. Prima o poi però il fortunato vincitore dovrà pure saltare fuori. Magari potrebbe toccare davvero a uno di voi.