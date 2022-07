Lidl, tornano le imperdibili offerte: il prezzo dei prodotti da giardino è davvero unico

Ultime imperdibili offerte per la nota catena discount tedesca. Le promozioni senza fine fanno del marchio tra i più amati in assoluto.

Negli ultimi mesi una serie di imperdibili offerte da parte di Lidl, marchio tedesco tra i più amati in assoluto nella grande distribuzioni, sta portando la catena di supermercati in cima alle preferenze degli italiani. L’assoluta convenienza e la qualità dei prodotti venduti, oltre chiaramente alla varietà, fanno dei negozio dal logo giallo e blu uno dei prefetti in assoluto dai consumatori del nostro paese.

Il successo di uno specifico marchio di supermercati può nascere da una serie molto specifica di speciali fattori. Chiaramente il gradimento dei clienti, di quelli che vano a costituire lo zoccolo duro, gli affezionati frequentatori dei vari negozi. Il tutto può nascere attraverso specifiche promozioni, offerte imperdibili che non possono in qualche modo essere battute dai concorrenti. Ad incidere poi sul successo eventuale è anche la qualità dei prodotti offerti.

Per quel che riguarda Lidl, si può dire che ad incidere sull’incredibile successo del marchio è una sintesi di quei fattori precedentemente elencati. Offerte imperdibili che fanno dell’azienda tedesca leader assoluta dello specifico mercato, prezzi imbattibili e qualità dei prodotti molto soddisfacente, almeno stando a quelle che sono le stime riguardanti il numero di clienti standard. In più Lidl punta sempre di più a diventare un negozio che vende praticamente ogni cosa.

L’ultimo punto lascia intendere la futura visione del marchio tedesco. Da Lidl infatti è in vendita praticamente ogni cosa. Si può acquistare l’articolo di genere alimentare, il capo d’abbigliamento, l’oggetto per la cucina, per il giardinaggio, in ultimo, notizia di poche settimane fa, le auto elettriche e tanto altro ancora. Tutto insomma, ogni cosa. Oggi al centro delle attenzioni le ultime imperdibili offerte. Protagonisti assoluti gli attrezzi da giardino.

Lidl, tornano le imperdibili offerte: con l’arrivo dell’estate si punta al giardinaggio

Numerosi gli articoli venduti a prezzi super convenienti, articoli che riguardano per lo più il settore del giardinaggio, una delle passioni che con il bel tempo vengono fuori più che mai. E allora sotto con le imperdibili offerte lanciate dal web. Punte di diamante di questa incredibile offerta sono due specifici prodotti, venduti ad un prezzo davvero incredibile: la motosega elettrica ed il tagliasiepi elettrico. Due articoli assolutamente immancabili per il proprio giardino.

Nel primo caso parliamo di un attrezzo chiaramente comodissimo per tagliare alberi, arbusti oppure per selezionare la legna per il proprio camino. Parliamo di un prodotto caratterizzato da un sistema di tensione della catena senza attrezzi con lubrificazione automatica. Motore alloggiato in entrambi i lati su cuscinetti a sfera con una potenza pari a 2200 W. Catena di 15,3 metri con lunghezza del taglio pari a 39,5 metri. Prezzo di vendita in confezione fornita di fodero per lama ed una bottiglia di olio ecologico per catene da 180 ml, 69 euro.

Per quel che invece riguarda la tagliasiepi elettrico parliamo di un altro prodotto utilissimo per curare il nostro giardino. L’articolo si presenta con un motore dalla potenza di 450 W. Due interruttori di sicurezza a due mani con inoltre sistema di arresto elettrico. Movimento di taglio di 3400 min, lunghezza di taglio di 460 mm e diametro massimo dei rami di 12 mm. Compresa nella confezione di vendita la custodia protettiva per la lama. Il tutto all’incredibile prezzo di 29,99 euro. L’offerta insomma è davvero imperdibile.

Offerte ancora una volta assolutamente fuori dal mercato da Lidl dopo l’ultimo volantino che ha letteralmente travolto gli italiani di offerte davvero imperdibili. Lidl ancora una volta insomma si dimostra leader assoluto del settore discount, un marchio che offre la propria qualità a prezzi incredibilmente bassi. Una qualità riscontrata da tutti, in qualche modo assolutamente indubbia. Sotto insomma con gli acquisti, in vista delle prossime imperdibili offerte.