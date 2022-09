Fare la spesa e ottenere 100 buoni spesa partendo da soli tre euro. Non siamo ad uno spettacolo di magia ma da MD.

Il discount MD regala sorrisi ai clienti con l’opportunità di ricevere 100 buoni spesa più 10 forni pizza Ariete. Vediamo come afferrare l’offerta.

Fare la spesa sta diventando un incubo per tanti italiani sempre più travolti dai rincari legati all’inflazione e alle speculazioni. Riempire il carrello senza superare l’abituale budget è un’impresa e le famiglie sono costrette a delle rinunce per non finire con il conto in rosso. Fortunatamente alcuni discount riescono ancora a far sorridere i clienti con iniziative che consentono un risparmio. MD è l’azienda che in questo momento sta facendo impazzire i consumatori con un’offerta incredibile. Si regalano buoni spesa dall’importo interessante che garantiranno un risparmio in un periodo di prezzi esorbitanti.

Fare la spesa e risparmiare da MD, come funziona l’iniziativa

L’iniziativa promossa da MD è molto semplice. I clienti che acquisteranno tre euro di bibite tra Coca Cola Zero Zuccheri, Fanta e Sprit potranno partecipare all’estrazione che permetterà di vincere uno tra dieci forni per pizza Ariete in palio o uno tra i 100 buoni spesa dal valore di 50 euro ciascuno.

Condizione necessaria è procedere con l’acquisto in uno dei punti vendita MD che consentono l’emissione dello scontrino parlante. La lista delle bevande da comprare include Coca-Cola Regular, Coca Cola Zero Zuccheri, Sprite o Fanta in lattina da 500 ml con costo pari a 0,65 euro cadauno. Coca Cola Regular e Coca Cola Zero Zuccheri nelle bottiglie di plastica da 1,75 litri.

Come partecipare all’estrazione

Per partecipare all’estrazione e sperare di accaparrarsi uno o più premi basterà pagare la spesa per poi inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 320 2041915 indicando i dati presenti sullo scontrino separati da un asterisco. Il riferimento è alla data di acquisto (in formato gg/mm) compresa tra il 9 agosto e il 4 settembre, all’ora di emissione dello scontrino (in formato hh/mm) e all’importo dello scontrino senza punti né virgole, compresi i centesimi.

Concludiamo con il numero dello scontrino senza gli zeri e senza caratteri di separazione e il numero di matricola della cassa o il codice alfanumerico RT. Inviando i dati elencati si saprà subito se si è tra i fortunati vincitori dei premi ossia 10 forni per pizza in 4 minuti Ariete del valore di 70 euro più IVA e 100 buoni spesi del valore di 50 euro in palio ogni settimana.