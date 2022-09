Superenalotto, 471 giorni di attesa: il jackpot è da sogno

Al centro dell’attenzione mediatica il Superenalotto negli ultimi mesi sta letteralmente stravolgendo le vite di giocatori italiani.

Un pensiero unico, un chiodo fisso, un jackpot mai visto prima, una vincita mai considerata prima di qualche settimana fa. Il Superenalotto è riuscito letteralmente ad entrare come pensiero unico nelle teste dei giocatori italiani. Questo è quello che succede, questo è quello che anticipa una vincita che prima o poi dovrà pur far gioire qualcuno. Un montepremi letteralmente da favola.

Ad oggi non c’è forse altra dinamica tanto dominante in merito alla possibilità per il singolo cittadino di cambiare completamente vita. Non il lavoro dei sogni, non una promozione, niente di tutto ciò. Il gioco, esclusivamente quello, fonte di speranza forse assolutamente unica in un presente che non propone altro che incertezza e drammaticità. Ci ritroviamo letteralmente bloccati in una fase senza via d’uscita, almeno per quel che riguarda l’immediato futuro.

Lo storico del Superenalotto, in quanto a vincite è fermo al maggio del 2021, in quell’occasione, a Montappone, provincia di Fermo, nelle Marche, un fortunato giocatore riuscì ad indovinare l’ultima sestina vincente. 156 milioni di euro in quel caso, una cascata di soldi capace di concentrare sul piccolo paese marchigiano le attenzioni di un’intera nazione. Persino il sindaco, in quell’occasione fece una richiesta specifica al vincitore: la costruzione di una casa di riposo per anziani, di cui il piccolo comune era al momento sprovvista.

Il record assoluto, in quanto a vincite legate al Superenalotto, appartiene però a Lodi che nel 2019 vide compiersi un vero e proprio capolavoro in quanto a incolonnamento dei numeri vincenti. 209 milioni di euro in quell’occasione, attraverso una giocata da pochissimi euro. Quello finora il record. Primato che però non resterà in bacheca ancora per molto. Attualmente il jackpot è voltato sopra i 260 milioni di euro, per la precisione 266,3 milioni di euro. La prossima vincita straccerà quindi ogni precedente primato.

Superenalotto, 471giorni di attesa: i giocatori contano ormai i minuti in vista del tanto atteso trionfo

Dall’ultima vincita, dall’ultimo 6 insomma, sono ormai passati 471 giorni. I fasti di Montappone, per la cronaca. Altro primato assoluto se si considera che prima d’ora il precedente periodo più lungo senza “6” è stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. Il Superenalotto, conta di stupire ancora una volta, di rendere ricco, forse altro troppo, il fortunato giocatore capace di indovinare la prossima sestina vincente.

Venticinque anni di storia, quest’anno per il Superenalotto, un quarto di secolo in cui milioni e milioni di euro sono stati distribuiti attraverso le più incredibili giocate. 124 i jackpot totali realizzati. Protagoniste di tali vincite ben 17 regioni. Totale delle vincite conquistate pari a oltre 4 miliardi di euro, stiamo parlando di cifre davvero incredibile a ben pensarci. Anche tra le singole regioni però reggono alcuni primati in quanto a frequenza di vincita, in questi ultimi 25 anni.

Al primo posto tra le regioni con più affermazioni al Superenalotto troviamo la Campania, con ben 18 successi. Segue il Lazio con 16 affermazioni e l’Emilia Romagna con 13. Al quarto posto troviamo la Puglia con 10 vincite, poi Toscana e Veneto con 9 affermazioni. Tre, inoltre, le regioni che in questi 25 anni non hanno mai conquistato alcuna vincita, parliamo di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Se parliamo di primati cittadini, inoltre, la palma spetta a Roma.

Lì, nella capitale infatti sono stati realizzati ben 10 “6” nel corso di questi ultimi 25 anni. Totale complessivo delle vincite in questione ben 132 milioni. Al secondo posto troviamo Sassari con 5 jackpot per un valore di 111 milioni di euro. Terzo posto per Napoli con 4 jackpot conquistati per un valore sempre di 111 milioni d euro. Si è vinto insomma dalla nascita del Superenalotto e si è vinto anche tanto. Milioni su milioni che hanno stravolto le esistenze di centinaia di italiani. Ora, spazio al futuro, alla prossima incredibile vincita, al nuovo giocatore che vedrà la propria vita assolutamente rivoluzionata.