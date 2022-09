Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Ecco di seguito i piani tariffari telefonici più convenienti del mese di settembre 2022.

Risparmiare grazie a delle offerte telefoniche a meno di cinque euro nel corso del nono mese del 2022 è possibile. Entriamo quindi nei dettagli per vedere assieme quali sono le migliori proposte di settembre 2022 e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile provare a negare: ormai siamo sempre quasi tutti connessi. A partire dalle e-mail fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea e ai social, in effetti, sono tanti i servizi disponibili grazie ai quali poter restare comunicare con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Per svolgere la maggior parte di queste operazioni, però, non basta avere solo uno smartphone.

Bisogna, infatti, necessariamente collegarsi ad internet, in modo tale da poter navigare in rete e beneficiare dei vari servizi disponibili. Proprio in tale ambito, pertanto, come è facile immaginare, a rivestire un ruolo particolarmente importante si annoverano i diversi operatori telefonici. Questo in quanto sono sempre pronti a venire incontro alle esigenze dei propri clienti, sia acquisiti che potenziali, con delle offerte eccezionali.

Ne sono un chiaro esempio alcune compagnie che propongono, per il mese di settembre 2022, delle offerte telefoniche a meno di cinque euro, grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di denaro. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli per vedere assieme quali sono le migliori proposte di settembre 2022 e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Risparmia con queste offerte telefoniche a meno di 5 euro, le migliori di settembre 2022: cosa c’è da sapere

Ormai parte integrante della nota vista, tanto da registrare in effetti dei veri e propri casi di dipendenza da smartphone, grazie a questi dispositivi possiamo accedere in modo facile e veloce a servizi di vario genere, come ad esempio app di messaggistica istantanea e social network.

A tal fine, come già detto, a rivestire un ruolo fondamentale sono i vari operatori telefonici con le loro offerte che permettono di connettersi a prezzi vantaggiosi. In particolare interesserà sapere che alcune compagnie propongono, per il mese di settembre 2022, delle offerte telefoniche a meno di cinque euro.

Ma di quali si tratta? Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, sono questi i piani tariffari a meno di cinque euro che permettono di incoronare settembre come il mese del risparmio, ovvero:

Start Xplus Reward di 1Mobile . Con soli 4,99 euro al mese, per poi diventare 4,49 euro a partire dal terzo mese, è possibile ottenere 20 GB di internet 4G, 10 GB in omaggio a partire dal terzo rinnovo. Ma non solo, anche minuti illimitati e 30 sms al mese. Questa offerta è valida fino al 12 settembre 2022 per i nuovi clienti in portabilità e nuove attivazioni. A proposito del costo di attivazione è pari a 10 euro per le nuove attivazioni e per chi giunge in portabilità da Vodafone. Il costo di attivazione è pari a 5 euro, invece, per chi proviene in portabilità da tutti gli altri operatori.

Trivela di Rabona Mobile. Con 4,99 euro al mese è possibile avere sms illimitati e 33 GB di Internet in 4G. Il costo per ottenere una nuova SIM è pari a 19,99 euro anziché 29,99 euro. Incluso vi è anche un bonus da 25 euro, con l'attivazione che prevede una prima ricarica per un importo pari a 10 euro.

Con 4,99 euro al mese è possibile avere sms illimitati e 33 GB di Internet in 4G. Il costo per ottenere una nuova SIM è pari a 19,99 euro anziché 29,99 euro. Incluso vi è anche un bonus da 25 euro, con l’attivazione che prevede una prima ricarica per un importo pari a 10 euro. Spusu 1 permette di ottenere con soli 3,99 euro al mese ben un giga di internet più due GB di riserva. Ma non solo, 100 minuti e 100 sms al mese, con chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobile della rete nazionale e nella Unione Europea.