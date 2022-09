Gratta e vinci, la svolta clamorosa: perché tutti giocano così

Il gioco soprattutto di questi tempi può essere considerato senza ombra di dubbio l’ultima speranza per i cittadini.

In una situazione tanto critica, infatti le ultime stime ci dicono che l’approccio al gioco da parte degli italiani è letteralmente cambiato. Oggi, come mai prima d’ora, determinati giochi, lotterie, o come si voglia chiamarli, in maniera molto più diretta di prima, vanno a rappresentare l’opportunità di un futuro migliore, una seconda possibilità insomma, qualcosa che arriva ad un certo punto e spazza via tutto il resto.

C’è un momento della giornata in cui i cittadini, nella maggior parte dei casi, almeno tra quelli che possiamo definite giocatori più o meno abituali, dedicano quei precisi istanti alla ricerca delle fortuna, la chiamano a se, provano ad attirarla attraverso specifiche scelte, o magari movimenti. Tra le modalità di ricerca della fortuna, oggi più che mai considerate vincenti possiamo trovare il Gratta e vinci, in alcuni casi un vero e proprio compagno di avventure.

Il quotidiano spesso prende il via proprio con una grattata, per cosi dire. Lo si acquista al bar insieme alla colazione o magari insieme al giornale o alle sigarette. Dalla mattina insomma si prova a fare di quello che è un vero e proprio rito una sorta di mezzo attraverso il quale poter cambiare vita, cosi all’improvviso. Ci troviamo di fronte, insomma ad un vero e proprio fenomeno di cui tutti gli italiani, almeno quelli che giocano, sono i veri e propri protagonisti.

Stiamo parlando di uno dei giochi in assoluto più amati dagli italiani. Una vera e propria passione per quelli che può essere considerato il gioco istantaneo per eccellenza. Pochi minuti possono infatti separare l’acquisto del tagliando alla consapevolezza o meno della vittoria. Pochi attimi per scoprire se la propria vita è cambiata, per rendersi consapevoli del fatto che la fortuna, eventualmente può davvero determinare un cambio radicale di vita.

Gratta e vinci, per gli italiani è corsa al bottino: ecco la preferenza assoluta dei giocatori

Rispetto ad un andamento, parliamo di giocate e di preferenze vere e proprie, già di per se abbastanza convincenti, oggi con estrema certezza possiamo affermare quanto sia al di la di tutto assolutamente preferito, spesso, il Gratta e vinci rispetto ad altri giochi. Gli italiani quindi esprimono la propria preferenza quotidianamente o meno di fronte al bancone di una ricevitoria. Pochi minuti per scoprire se la propria vita è cambiata davvero o meno.

Il presente, però, grazie alle tante piccole evoluzioni che bene o male riguardano il nostro quotidiano è capace anche di piccoli accorgimenti che si rendono ancor più apprezzabili considerata l’emergenza vera e propria degli ultimi mesi. La possibilità ad esempio di giocare al Gratta e vinci comodamente da casa propria, attraverso le varie piattaforme on line preposte rappresenta una vera e propria realtà. Gli italiani gradiscono, la comodità e non solo quella.

L’iscrizione ad una specifica piattaforma, l’apertura di un conto di gioco che consente di partecipare anche ad altri concorsi, sempre comodamente da casa propria, utilizzando un pc, un tablet o anche uno smartphone. Tutto insomma nel miglior comfort. Tentare la fortuna nel modo più semplice possibile. Una fortuna che ultimamente richiama non poco i giocatori abituali. L’esigenza di provarci e forte e gli italiani non vogliono lasciarsi sfuggire alcuna possibilità.

In più nelle ultime settimane è tornata forte anche la febbre del Superenalotto. Il tutto, con il suo 260 milioni e passa di euro di jackpot, una cifra record che almeno nel nostro paese non ha alcun precedente. Il record infatti è del 2019 a Lodi, 209 milioni di euro. L’ultima affermazione risale al maggio del 2021, a Montappone, nelle Marche con una vincita, per quel che riguarda il 6, di 156 milioni di euro.