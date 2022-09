Forum, quanto guadagnano gli attori delle cause? Le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagnano gli attori delle cause inscenate nel corso della trasmissione Forum? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati del piccolo schermo, sono in tanti a chiedersi quanto guadagnano gli attori delle cause inscenate nel corso della trasmissione Forum. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione è uno dei mezzi di comunicazioni più apprezzati, diffusi e utilizzati. Alla base di questo enorme successo, come è facile immaginare, il fatto che proprio tale strumento ci consenta di accedere in modo estremamente facile e veloce ad informazioni di vario genere. Tanti e diversi, d’altronde, sono i programmi in onda e in grado di attirare il nostro interesse.

Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio Forum che fin dalle sue origini è in grado di attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in tanti curiosi di sapere qualcosa in più su tale trasmissione, come ad esempio quanto guadagnano gli attori delle cause inscenate a Forum. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Forum, quanto guadagnano gli attori delle cause? Ecco le informazioni disponibili in merito

Nonostante la formula della trasmissione abbia registrato nel corso degli anni diversi cambiamenti, un elemento è rimasto invariato, ovvero il grado di apprezzamento da parte del pubblico. Un successo ininterrotto, che rende Forum una trasmissione sempreverde del piccolo schermo italiano.

Per questo motivo non crea stupore il fatto che in tanti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su tale trasmissione. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme quanto guadagna il pubblico in studio e come partecipare a Forum. Oggi, invece, ci soffermeremo sugli attori che inscenano le cause nel corso del programma. Quanto guadagnano?

Ebbene, come spesso accade quando si tratta di protagonisti del piccolo schermo, non è possibile fornire una risposta a priori. Non sempre, infatti, vengono fornite informazioni dettagliate in merito e non a caso nella maggior parte dei casi si tratta solamente di indiscrezioni e stime.

Soffermandosi sui guadagni degli attori di Forum, ad esempio, come si evince da un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, così come riportato qualche tempo fa su meteoweek.com: “molti di loro prendono parte per il gettone di presenza, che varierebbe dai 250 ai 500 euro a puntata, più le spese di trasporto e alloggio. Alcuni tornano pure per più puntate per interpretare ruoli diversi”.

Sarebbero queste, quindi, le cifre percepite dagli attori che inscenano le cause nel corso del programma Forum. Delle cifre che non permettono di certo di sbarcare il lunario, ma che sicuramente si rivelano essere un’importante, oltre che interessante, forma di entrata economica.