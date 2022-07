Forum, quanto guadagnano i protagonisti delle storie e il pubblico: come partecipare

Quanto guadagna il pubblico presente in studio per seguire la trasmissione Forum? Ebbene, la risposta non è scontata e sorprende tutti.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati del piccolo schermo, sono in molti a chiedersi quanto venga pagato il pubblico di Forum. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione si rivela essere senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di comunicazioni più diffusi e utilizzati. Il motivo di questo gran successo è da rinvenire nel fatto che proprio la televisione ci permette di accedere in modo facile e veloce ad informazioni di vario genere. Diversi, in effetti, sono i programmi disponibili, alcuni dei quali in grado di attirare maggiormente l’attenzione rispetto ad altri.

Tra questi si annovera Forum che da sempre attira da sempre l’interesse di una grande fetta di pubblico. Non stupisce, quindi, che siano in molti curiosi di scoprire qualcosa in più su tale programma, come ad esempio quanto venga pagato il pubblico di Forum. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Forum, quanto guadagna il pubblico in studio e come partecipare: tutto quello che c’è da sapere

Per prendere parte alla trasmissione bisogna essere maggiorenni. Si può compilare il modulo online inserendo tutti i dati anagrafici. Dovrete allegare 2 foto, una in primo piano e l’altra in figura intera. Poi specificate il ruolo per cui ci si candida, quindi se volete raccontare una storia che vi è capitata o se semplicemente volete assistere al programma come pubblico. Per partecipare come pubblico cliccate qui

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme quanto guadagnano i protagonisti delle storie di Forum e chi sono davvero. Oggi, invece, ci soffermeremo su un altro punto fermo di questa trasmissione, ovvero il pubblico.

Nonostante nel corso degli anni la formula del programma abbia subito dei cambiamenti, infatti, un elemento è rimasto invariato: ovvero l’affetto e l’apprezzamento del pubblico. Un successo longevo e ininterrotto, che rende Forum un programma sempreverde della televisione del nostro Paese.

Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti curiosi di scoprire qualcosa in più su tale programma, come ad esempio quanto venga pagato il pubblico di Forum presente in studio. Ebbene, dovete sapere che la risposta sorprende tutti.

Questo in quanto, a differenza di quanto in molti possano pensare, coloro che sono presenti in studio in qualità di pubblico di Forum non percepiscono alcun compenso. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda gli attori e figuranti che, come già detto, ricevono un compenso.