Gratta e vinci, lascia la fidanzata che poi diventa milionaria: “Vorrei tornare con lei…”

Una storia davvero incredibile che racconta di fortuna e momenti di sconforto, si, forse proprio questa è la giusta sintesi.

Niente di particolarmente felice, niente di particolarmente indimenticabile per uno dei protagonisti di questa vicenda, una vincita al gioco, una somma di denaro incassata davvero incredibile, di poter far parte di quel successo di quella condizione assolutamente inaspettata che almeno ha cambiato la vita di uno dei due.

La fortuna entra nella vita delle persone ed in qualche modo riesce del tutto a cambiarla, certo se vuole. Il gioco può portare a vincite dall’incredibile volume, per cosi dire, ma il tutto può accadere, ad esempio, all’interno di una coppia nel momento magari meno opportuno. Una riflessione certo anomala ma che in qualche modo ha riguardato un cittadino come tanti, che all’improvviso ha visto la sua vita cambiata e non per i soldi.

Daniel White, 27enne giocatore britannico di rugby, ad un certo punto della sua vita ha deciso si compiere un gesto del quale dopo poco si è probabilmente già pentito. Il motivo, molto semplice. La donna, per l’appunto dopo pochissimo tempo ha fatto una scoperta che probabilmente Daniel avrebbe molto apprezzato, anzi, in realtà apprezza davvero molto, senza alcun condizionale. Soldi, tantissimi soldi arrivati cosi, all’improvviso, senza nemmeno avere il tempo di pensarci.

La sua ex ragazza, Courtney Davies, poco dopo essere stata lasciata ha infatti partecipato, cosi, quasi per caso ad una estrazione della lotteria europea Euromillions. Il risultato? Assolutamente sorprendente. Courtney, in quel caso è riuscita infatti a conquistare la bellezza di 61 milioni di sterline. In quel momento, forse, Daniel ha davvero rimpianto quell’amore che lo legava alla ragazza dalla piena adolescente. Senza alcun dubbio.

EuroMillions, lei lo lascia e poi diventa milionaria: la svolta dopo la fine di quella storia

La storia d’amore tra i due ragazzi è una di quelle iniziate in adolescenza, quelle condizioni che sembra possano cambiare praticamente mai. Invece poi la decisione di Daniel cambia ogni cosa. Dopo pochissimo tempo, la vincita alla lotteria europea ed una sorta di piccolo rimpianto da parte del ragazzo, che di certo immagina che forse avrebbe potuto far parte di quella gioia, di quel momento di estrema felicità, godere perchè no, anche lui di quei soldi.

“Era una storia d’amore tra scuola e adolescenza che è appena finita – ha dichiarato Daniel – avevamo interessi diversi e amici diversi”. Queste le parole del giovane giocatore di rugby. Poco dopo la svolta nella vita della sua ex ragazza. Stephanie sorella di Courtney acquista infatti un biglietto della lotteria EuroMillion, vincente, 61 milioni di sterline la somma totale conquistata. La ragazza decide quindi di dividere la cifra per tutti i membri della sua famiglia, chiaramente anche con la sorella Courtney, ex di Daniel.

“Quel giorno – racconta ancora Daniel – il mio telefono è impazzito. I miei amici mi scrivevano se mi ero messo a piangere quando lo avevo scoperto”. Il ragazzo poi in un impeto di estrema sincerità confessa: “Ho messo la testa tra le mani. Sono felice per loro, ma ovviamente sento che avrei potuto essere anche io parte di quella vincita”. Una storia davvero incredibile insomma. Il destino che gioca con le persone, certo, trattandosi di veri e propri interessi economici, perchè poi alla fine il discorso si riduce a quello.

Innumerevoli discorsi, certo, potrebbero essere fatti. Alla base c’è il rammarico del ragazzo che è consapevole di aver perso un bel bottino. Il discorso legato alla sua storia, in maniera molto onesta da parte sua, passa esclusivamente per quella vincita. Oggi più che mai, con tutta probabilità, il rimpianto. Vincere è sempre una festa, un momento indimenticabile, in alcuni casi però, il tutto può quindi portare addirittura ad un rimpianto. Eventi e storie, capaci di raccontarci anche certi aspetti, più autentici e sfacciati che mai.