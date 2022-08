Un fortunato vincitore ha vinto 1 miliardo di euro alla Lotteria, ma al contrario di quanto ci si aspettava ha avuto una reazione incredibile

Per l’esattezza la somma oggetto della vincita è di 1,34 miliardi di dollari in un jackpot del Mega Millions nello stato di Illinois negli Stati Uniti. Vediamo com’è andata.

Esattamente 1 mese fa un uomo baciato dalla fortuna ha vinto 1,34 miliardi di dollari (che corrisponde a più di 1 milione di euro). Il biglietto vincente dell’estrazione dello scorso 29 luglio è stato venduto presso una stazione di servizio Speedway a Des Plaines nell’Illinois negli Stati Uniti.

Si tratta del premio più importante della storia dello stato americano e il terzo più grande mai vinto nell’intera nazione alla lotteria. A prescindere da ciò c’è un particolare di questa vicenda che ha destato piuttosto scalpore. Scopriamo di cosa si tratta.

Lotteria, vince più di 1 miliardo di euro: ecco cosa ha fatto

In pratica ad oggi il titolare del biglietto non si è ancora fatto vivo. Di primo impatto è inspiegabile una cosa del genere, ma il direttore della lotteria dell’Illinois Harold Mays ha affermato che non è del tutto inusuale. A suo parere infatti il vincitore potrebbe ancora essere “scosso” dalla forte emozione.

Inoltre ha tutto il diritto di rimanere anonimo visto che secondo il regolamento della lotteria in questione, chi porta a casa un Jackpot superiore a 250mila dollari può godere di questa possibilità.

L’altra ipotesi, nel caso ancor più clamorosa è che il vincitore non sia nemmeno al corrente di aver vinto. Magari in maniera distratta non ha più ricontrollato il biglietto. In ogni caso può attendere un anno intero per richiedere il denaro. Al contempo ha solo 60 giorni per decidere se vuole l’intera somma rateizzata in 29 anni o un forfettario immediato di 780 milioni di dollari in contanti.

Il negozio che ha venduto il biglietto ha diritto invece ad un bonus in contanti di 500mila dollari. Nemmeno loro però sono al corrente di chi possa essere questa misteriosa fortuna che si è ritrovata coperta di dollari. Non resta che aspettare per capire se si paleserà o se il premio rimarrà lì inutilizzato.