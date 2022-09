Gratta e vinci, il colpo della vita: “Volevo solo comprare della birra”

Una vincita davvero eccezionale, di quelle che fanno il giro della città e non solo in pochissimi minuti.

Il momento delicato, la fase storica molto particolare rappresentano al momento uno scoglio quasi insormontabile da scartare, da superare in ogni modo. Molti si affidano alla fortuna, sperano attraverso di essa si riuscire a vedere un futuro molto più sereno ed affascinante. La ruota però non gira chiaramente allo stesso modo per tutti, anzi, sono sempre di meno, i vincitori. Qualcosa di diverso, però è accaduta negli ultimi giorni.

Si vince e si vince bene ancora una volta grazie al Gratta e vinci. Il momento delicato per le economie di mezzo mondo e di riflesso per la popolazione, come sempre vittima sacrificale di determinate fasi storiche, si continua a sperare nella fortuna e in molti casi, il destino spinge i giocatori verso il successo. La vicenda che ha avuto come protagonista un cittadino americano ha davvero dell’incredibile. Una vincita chiaramente inattesa, qualcosa che di certo non si può spiegare.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad una vincita davvero eccezionale, di quelle che possono addirittura bastare per un bel po’ di vite. Tutto per un fortunato vincitore grazie al giusto biglietto Gratta e vinci. La sintesi perfetta del fortunato insomma, la scelta del tagliando, l’operazione del levar via la patina che ricopre numeri e simboli e la possibilità di scoprire se si è stati o meno fortunati. Tutto si riduce, insomma a pochi determinanti minuti.

La storia incredibile, verificatasi in California, Stati Uniti ha avuto come protagonista un giovane ragazzo che era entrato li nel negozio fortunato soltanto per acquistare un po’di birra. Poi in questi casi, si sa, l’occasione diventa lo spunto per tentare la fortuna ed allora ecco la decisione di acquistare un biglietto Gratta e vinci da ben 30 dollari. L’auspicio è quello di tirare su qualche dollaro certo, magari una piccola vincita più che soddisfacente.

Gratta e vinci, milionario all’improvviso: 11 milioni di dollari per una vincita assolutamente fuori dal comune

La contea di Placer, in California è stata teatro di questa incredibile affermazione. Un biglietto che ha prodotto la bellezza di 11 milioni e passa di dollari. Il vincitore dell’incredibile cifra si chiama Chad Fry che ha acquistato il suo biglietto vincente della lotteria Set For Life Millionaire Edition da 30 dollari. Il premio che è arrivato per il fortunato giocatore è risultato essere il più ricco in assoluto della storia dei Gratta e vinci nello stato californiano.

Il fortunato giocatore ha cosi dichiarato: “Sono entrato al Foothill Market di Auburn per comprare un po’ di birra e un biglietto della lotteria”. Nel caso specifico parliamo di una lotteria che assegna premi altissimi, molto superiori alla media delle potenziali vincite assegnate nel resto del paese. “Sono sicuro che mi colpirà il fatto di essere un milionario, tutti quegli zeri – ha dichirato ancora il vincitore – ero tipo Aspetta, fammi grattare questa cosa molto velocemente. Ho graffiato la prima riga, sono arrivato a metà della seconda e ho visto LIFE”. A quel punto il ragazzo ha compreso di aver guadagnato un bel po’ di soldi.

L'ente incaricato di gestire la lotteria californiana ha comunicato che il giocatore fortunato ha scelto di intascare la somma forfettaria, per l'appunto di 11,6 milioni di dollari al posto dei 20 milioni per 25 anni. L'importo è chiaramente considerato al netto delle tasse federali. Il ragazzo, neo milionario, ha dichiarato che con i soldi guadagnati provvederà subito ad acquistare un nuovo pick-up Ford. La sua vita, insomma, certo cambierà, a cominciare dalle cose più piccole, una automobile. Il resto verrà da se, tutto sarà considerato in maniera completamente diversa. 11 milioni e passa di dollari cambiano la vita di colpo, come mai e poi mai si sarebbe potuto immaginare.