La pensione raddoppia, occorre agire subito: chi deve inoltrare domanda

L’attesa finisce, la pensione finalmente è dietro l’angolo, già si respira aria di meritato riposo ma poi si scopre l’importo dell’assegno pensionistico e tutti i castelli in aria crollano. Tanti lavoratori si ritrovano con una somma mensile bassa che non soddisfa affatto le aspettative e non consente di poter realizzare i mille progetti in mente. Viaggi, hobbies, regali, nulla di tutto questo sarà possibile se non si agisce riuscendo ad aumentare la cifra erogata mensilmente dall’INPS. Fortunatamente è possibile anche se in pochi conoscono lo “stratagemma” per raddoppiare la pensione. Naturalmente occorrerà rispettare specifici requisiti. Vediamo quali sono.

Pensione doppia per chi raggiunge una certa età

I pensionati al compimento dei 67 anni possono ottenere una pensione doppia a condizione di avere una certa situazione contributiva che tiene conto dei contributi versati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Si tratta di una prestazione supplementare erogata al pensionato per far valere i contributi accreditati in una gestione differente da quella della titolarità della pensione di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti.

La pensione supplementare spetta anche ai titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri di Culto delle professioni religiose diverse da quella cattolica, ai titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione e ai pensionati lavoratori del mondo dello spettacolo. L’importo erogato viene calcolato con sistema retributivo per contributi versati solo prima del 1° gennaio 1996, con sistema misto se i contributi sono stati versati sia prima che dopo la citata data e con sistema unicamente contributivo per contributi versati dal 1° gennaio 1996 in poi o dal 31 dicembre 2011.

Come inoltrare la domanda

Dopo aver accertato di soddisfare i requisiti per poter ottenere una pensione supplementare (tramite CAF o consulenti) sarà possibile inoltrare domanda online all’INPS. In alternativa si potrà chiamare il Contact Center al numero 06 164 164 (da mobile) o 803 164 (da fisso). Una volta accettata la richiesta, l’INPS comincerà ad effettuare i versamenti mensile che permetteranno di incrementare la pensione e in alcuni casi a raddoppiarli. I tempi di lavorazione della pratica si aggirano intorno ai 30 giorni. L’erogazione dell’importo avverrà su conto corrente bancario o postale oppure in contanti recandosi presso uno sportello di Poste Italiane.