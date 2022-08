Le date dei prossimi pagamenti INPS: tra agosto e settembre arrivano soldi!

Scopriamo le date dei pagamenti INPS da segnare sul calendario tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre. Dall’RdC all’Assegno Unico, dalle pensioni ai Bonus.

Ogni mese l’INPS eroga numerosi trattamenti di diversa natura ai cittadini. Vediamo le date utili da conoscere.

Come ogni mese i cittadini attendono i pagamenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Le misure erogate sono di varia natura. Si va dalle pensioni agli stipendi fino ad arrivare a prestazioni e agevolazioni erogate ad alcune specifiche categorie. L’Assegno Unico è tra le misure più attese insieme alla disoccupazione Naspi e al Reddito di Cittadinanza. Per quest’ultimo trattamento potrebbe essere uno degli ultimi pagamenti dato che il nuovo Governo che si formerà dopo le elezioni del 25 settembre potrebbe eliminare l’RdC. Ad ogni modo scopriamo quali erogazioni verranno effettuate tra agosto e settembre.

Date pagamenti INPS, tra RdC e pensioni

A cavallo tra agosto e settembre sono due i pagamenti tanto attesi. In questi ultimi giorni di agosto, nello specifico, stanno arrivando le ricariche dell’RdC solitamente predisposte a partire dal giorno 27 del mese. Questa la data prevista per i percettori a meno che non si tratti di una prima erogazione, della prima ricarica dopo il rinnovo o degli arretrati (la data di versamento in questi casi è il 15 del mese). Da ieri 29 agosto, poi, è in arrivo il Bonus 200 euro per i percettori di RdC che non lo hanno ricevuto a luglio per ritardi nelle verifiche. In più, la ricarica sarà accompagnata anche dal pagamento dell’Assegno Unico degli arretrati di chi ha finito il sussidio a maggio.

La seconda prestazione attesa per il 1° settembre è la pensione. Seguendo la turnazione alfabetica, i pensionati potranno ricevere l’assegno pensionistico a partire da giovedì della settimana in corso fino al giorno 7 settembre (tenendo conto dell’interruzione di domenica 4). Il primo giorno del mese entrante verranno erogate non solo le pensioni di vecchiaia ma anche quelle di invalidità con accredito bancario o postale.

Le successive erogazioni del mese di settembre

Il Bonus bebè valido per il mese di luglio arriverà tra il giorno 2 e il 7 settembre mentre lunedì 5 settembre sarà erogato il Bonus figli con disabilità riferito a luglio. Il 15 settembre arriverà l’RdC per prima ricarica, rinnovo e arretrati e il 27 settembre per tutti gli altri percettori. L’Assegno Unico inizierà ad essere erogato, invece, dal 14 settembre fino al 30 settembre.

Tra le date da segnare sul calendario l’indennità Naspi prevista a partire dall’8 settembre. Ogni percettore riceverà il sussidio in giorni diversi a seconda della data di inoltro della richiesta. Infine, gli stipendi per i dipendenti NoiPa arriveranno dal 23 al 27 settembre.