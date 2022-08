Lidl, il volantino guarda a settembre: non solo alimentari, ecco le offerte

Il ritorno a scuola farà parte del prossimo volantino di Lidl. Oltre al consueto campionario di offerte su spesa alimentare e per la casa.

Vacanze finite, o quasi. La chiusura del mese di agosto, tradizionalmente, chiude anche il periodo delle ferie estive, al netto dei “settembrini” che scelgono il mese di inizio dell’autunno per le proprie vacanze.

Il campionario di offerte cercherà di rendere il rientro delle vacanze meno traumatico. Un po’ per evitare di ritrovarsi con la dispensa piena ma le tasche vuote, un po’ per garantire una flessione anche sui prezzi relativi alle spese parallele in vista di settembre. Sì, perché il rientro dalle ferie non richiederà solamente il riempimento di frigoriferi e credenze varie. All’orizzonte si staglia ormai da già da qualche giorno il rientro a scuola degli studenti, con tutte le spese correlate previste. E cautelarsi con il rifornimento di zaini e astucci con qualche giorno d’anticipo, sarebbe di sicuro una mossa saggia. Specie se il materiale scolastico fosse soggetto a sconti particolari.

Il volantino Lidl fa parte di una precisa strategia di marketing ideata dall’azienda tedesca per favorire i propri clienti e, soprattutto, stabilire con loro un rapporto di fidelizzazione basato su delle altrettanto precise opportunità di risparmio. Il prossimo volantino porterà ai clienti Lidl un campionario di offerte nel periodo 29-4 settembre. Apparentemente limitato ma comunque, a fronte delle occasioni, piuttosto interessante. Non solo perché il supermercato metterà a disposizione le consuete offerte sui principali prodotti alimentari ma anche per la sforbiciata sulle spese relative a casa e scuola. E, visti i tempi, sentir parlare di offerte potrebbe essere più appetibile che in passato.

Volantino Lidl, “Grandi sconti piccoli prezzi”: occasioni anche per la scuola

Le offerte riguarderanno anche i grandi marchi. Ribassi, in particolare, su molti prodotti alimentari, sia italiani che stranieri, per uno stock di riduzioni comprese fra il 20% e il 33%. Salumi, biscotti, formaggi, gelati e persino prodotti come cous cous e merendine. L’obiettivo è favorire la spesa per il rientro dalle vacanze: il controesodo, infatti, ha caratterizzato il weekend 27-28 agosto e, per questo, il grosso della spesa potrebbe essere effettuato con la settimana in fase di debutto. Le offerte di Lidl riguarderanno anche il settore “Street Food”, oltre che il comparto surgelati. E addirittura i prodotti NO OGM, oltre ai ribassi del mese, ormai appuntamento consueto. Cinquanta prodotti diversi in sconto particolarmente elevato. Occhio anche ai prodotti per il benessere:

Shampoo o Balsamo Ulta Dolce Garnier varie fragranze a 1,99€

Collutorio Listerine da 500 ml a 3,49€

Deodorante Spray o Roll-on Borotalco a 2,79€

Tinte per Capelli vari colori Belle Color a 4,99€

Loreal Crema antiage Revitalift a 10,89€

Ultra Dolce Shampoo Solido 60 gr a 3,99€

A disposizione, un po’ come avvenuto anche per il frullatore qualche mese fa, anche dei pezzi per la casa e il fai-da-te. Ad esempio il Trapano Avvitatore Parkside a 24,99 €, oppure l’Idropulitrice Ricaricabile a 59 €. E ancora la Radio da Cantiere a 69 € e le scarpe Antinfortunistiche Uomo a 22,99 €. Sconti previsti anche per il “Back to School”. Quello che, molto più semplicemente, fino a qualche tempo fa sarebbe stato chiamato “rientro sui banchi”.