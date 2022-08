Lidl, le offerte volano: tornano gli sconti extra-large

Lidl torna con il volantino. E stavolta nel mirino c’è il rientro dalle ferie. Maxi offerta sui prodotti alimentari e non solo.

La strategia del volantino è ormai un marchio di fabbrica di Lidl. Un tratto distintivo che, negli anni, non ha fatto altro che rafforzare la fidelizzazione con la propria clientela.

E le offerte non hanno mai riguardato esclusivamente i prodotti alimentari, ma anche alcuni particolari beni di altro genere, che hanno contribuito a rafforzare l’identità della catena e il legame con i clienti. Anche a fronte di prodotti non necessariamente di prima necessità, come le famigerate scarpe o il frullatore. Questo perché Lidl non è semplicemente un supermarket di generi alimentari e accessori legati al benessere del corpo ma anche un rivenditore di altre tipologie di beni non-food, promossi a prezzi ribassati e in edizioni perlopiù limitate. Per questo, progressivamente, sono stati protagonisti di virtuose operazioni di mercato parallelo.

Stavolta, le offerte del supermercato puntano alle esigenze concrete. Un po’ perché le ferie stanno finendo e, con esse, anche l’estate. E un po’ perché le confezioni famiglia fanno sempre comodo, specie di ritorno dalle vacanze e, nondimeno, in periodo di rincari generalizzati. Con i rientri di fine agosto, in sostanza, Lidl piazza il suo volantino, ripristinando un altro marchio di fabbrica: quello degli sconti extra-large. O meglio, XXL secondo il linguaggio marketing dell’azienda tedesca. Sconti che partiranno dal prossimo 25 agosto.

Lidl, ecco il volantino fine agosto: le offerte da non perdere

Chiunque sia di ritorno dalle vacanze, potrà quindi contare su una sorta di campionario di offerte, così da ripristinare la propria dispensa senza gravare troppo sulle finanze. Inoltre, tanto per non perdere il proprio marchio di fabbrica, Lidl proporrà una serie di sconti anche sull’abbigliamento da lavoro e su quello per bambini. Verrà inoltre riproposta anche una serie di sconti sui piccoli elettrodomestici e sulla linea Intimo e Sport. Il periodo interessato sarà quello fra il 22 e il 28 agosto, con validità su tutti i supermercati Lidl in Italia. Le offerte, però, riguarderanno soprattutto i beni alimentari. Non è un caso: il rientro dalle ferie corrisponderà a una corsa ai supermercati, anche in vista di una possibile nuova ondata di rincari, visto che da più parti continuano a piovere allarmi.

Nei supermercati Lidl, in sostanza, sarà possibile andare di offerta in offerta. Sul Volantino, con validità fino al 28 agosto, sono presenti i seguenti prodotti alimentari:

Riso Basmati conf. da 4,5 kg a 7,49€

Bevanda Ace 2 Lt. a 1,29€

Pesto Genovese 170 gr. a 1,29€

Cotolette di Pollo e Tacchino con Spinaci 770 gr. a 3,49€

Tonnetto Striato 648 gr. a 5,99€

Noci sgusciate conf. 500 gr a 6,98€

Birra Premium Pils 8×0,5 = 4 Lt a 4,99€

Kinder Pinguì (2 pz. in più) conf. 240 gr a 2,49€

Yogurt da bere vari gusti conf. da 1 Kg a 1,39€

Capsule Caffè per Nespresso formato convenienza a 5,99€

Gelati Mini Mix 16×36 gr. 576 gr a conf. a 2,99€

Occhio anche al Materasso singolo, al Cuscino anatomico e al Bollitore elettrico. Tutti prodotti marchiati Lidl e a disposizione a partire dal prossimo 25 agosto.