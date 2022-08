Pannelli solari, attenzione, quanto costa installare un impianto fotovoltaico? La risposta non è scontata

Occhio ai pannelli solari: quanto costa installare un impianto fotovoltaico? Ebbene, la risposta non è scontata.

Alla ricerca di una fonte di energia alternativa, sono in molti a chiedersi quanto costa installare un impianto fotovoltaico. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto i costi da dover eventualmente sostenere.

Continua a destare molta preoccupazione l’aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43%. Una situazione che non passa di certo inosservata, con sempre più persone alle prese con delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese della vita quotidiana. Da qui il desiderio di molti di trovare delle soluzioni grazie alle quali poter finalmente porre rimedio a tale situazione.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come in possesso di determinati requisiti sia possibile installare gratuitamente i pannelli solari. Sempre a proposito di quest’ultimi, inoltre, sono in molti a chiedersi quanto costa effettivamente installare un impianto fotovoltaico. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto i costi da dover eventualmente sostenere.

Pannelli solari, attenzione, quanto costa installare un impianto fotovoltaico? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi quanto costa effettivamente installare un impianto fotovoltaico. Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto sottolineare che non è possibile stabilire a prescindere quanto costi installare un impianto fotovoltaico. Questo in quanto sono diversi i fattori da dover prendere in considerazione.

Tra questi, innanzitutto, si annovera la tipologia dei pannelli che si desiderano installare. Entrando nei dettagli, infatti, è possibile scegliere tra pannello solari:

fotovoltaici , in grado di catturare i raggi del sole e trasformarli in energia elettrica per la propria abitazione;

, in grado di catturare i raggi del sole e trasformarli in energia elettrica per la propria abitazione; termici , non producono energia solare, bensì consentono di immagazzinare energia termica;

, non producono energia solare, bensì consentono di immagazzinare energia termica; a concentrazione, offrono la possibilità di generare acqua calda semplicemente concentrando l’energia solare verso un collettore.

Prima di installare un impianto fotovoltaico, pertanto, è necessario prestare attenzione alle caratteristiche dei vari pannelli solari disponibili in commercio e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Pannelli solari, attenzione, quanto costa installare un impianto fotovoltaico? A ognuno il suo prezzo

Una volta visto quali sono le differenti tipologie di pannelli solari disponibili in commercio, cerchiamo di vedere assieme quanto costano. Ebbene, supponendo di essere in presenza di una famiglia composta da quattro persone, con un consumo medio pari a quattro mila kWh, il costo per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici è pari a circa nove mila euro. A tale cifra bisogna inoltre aggiungere i costi di manutenzione e montaggio.

Se invece si decide di optare per l’installazione di pannelli solari termici, il costo può oscillare dai 400 ai 1300 euro al metro quadro. Per finire, per quanto concerne i pannelli solari a concentrazione, il costo oscilla tra 1500 e 1700 euro per kw. Sono questi quindi i costi con cui dover fare mediamente i conti nel caso in cui si decida di installare un impianto fotovoltaico.

Non resta pertanto che scegliere i pannelli solari in grado di rispondere nel migliore dei modi alle proprie necessità quotidiane e di budget e provvedere all’installazione di un impianto fotovoltaico, grazie al quale poter ottenere energia, volgendo un occhio di riguardo all’ambiente ma anche alle proprie tasche.