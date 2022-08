Superenalotto, il sogno diventa realtà: la vincita da capogiro trasforma la loro vita

Vincite da capogiro nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto che permetterà ad alcune persone di cambiare per sempre la loro vita.

Il sogno diventa realtà per alcuni fortunati giocatori che grazie all’ultima estrazione del Superenalotto, del 25 agosto 2022, sono riusciti a portare a casa una cifra da capogiro. Ecco cosa è successo e i numeri vincenti.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“, diceva Marilyn Monroe. E in effetti non si può negare come il denaro si riveli essere molto utile in diverse situazioni della vita quotidiana, consentendoci di accedere ai vari beni e servizi di nostro interesse.

Proprio partendo da questo presupposto non stupisce che siano in molti a voler attingere a qualche euro extra, magari grazie ad una vincita da capogiro al Superenalotto. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che finalmente tale sogno diventa realtà per alcuni fortunati giocatori che grazie all’ultima estrazione del Superenalotto, del 25 agosto 2022, sono riusciti a portare a casa una cifra da capogiro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto, il sogno diventa realtà: centrati due “5” da oltre 128 mila euro

L’ultima estrazione del Superenalotto, datata giovedì 25 agosto 2022, ha regalato davvero tante gioie. Non è arrivato il tanto ambito 6, con il jackpot che vola così a quota 261 milioni di euro. Una cifra da urlo, con molti che non a caso si chiedono se esista un modo grazie al quale poter vincere. L’ultimo “6”, ricordiamo, è stato realizzato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche. Per l’occasione il fortunato giocatore era riuscito a portare a casa ben 156 milioni di euro.

Soffermandosi sull’ultima estrazione del 25 agosto 2022, comunque, è bene sapere che non sono mancate delle vincite in grado di regalare un bel po’ di soddisfazioni. In particolare sono stati centrati due “5”. Uno è stato realizzato a Siracusa presso il punto Sisal in via Nazionale 215, mentre l’altro a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, presso il punto Sisal in via Catania 16.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

33-41-42-84-86-88

Jolly 38

Superstar 79

I fortunati vincitori, interesserà sapere, si portano a casa ben 128.565,21 euro ciascuno. Entrando nei dettagli, la tabella generale con le vincite dell’ultima estrazione del Superenalotto è la seguente:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 259.616.560,50 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 128.565,21 € 2 4 punti 472,96 € 564 3 punti 34,74 € 22.834 2 punti 6,35 € 385.142

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar – 0 3 punti + SuperStar 3.474,00 € 100 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.829 1 punti + SuperStar 10,00 € 12.869 0 punti + SuperStar 5,00 € 32.246 Seconda Chance 1 50,00 € 146 Seconda Chance 2 3,00 € 22.01

Oltre ai due “5” da oltre 128 mila euro poc’anzi citati, è bene sapere che si festeggia anche in altre zone del nostro Paese. Ben 100 giocatori, ad esempio, grazie al “3 stella” hanno portato a casa 3.474 euro ciascuno. Una cifra, quest’ultima, non in grado di cambiare la vita, ma indubbiamente utile a fronteggiare diverse spese.