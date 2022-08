Eurospin, tutti in fila fino al 28 agosto: costa 79 centesimi l’alimento più amato dagli italiani

By

A partire da frutta e verdura, passando per pasta e riso, fino ad arrivare a dolcetti di varie forme e dimensioni, sono molti e diversi i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati che sono in grado di attirare la nostra attenzione. A prescindere dal tipo di prodotto che desideriamo acquistare, come ben sappiamo, bisognerà sempre e comunque mettere mano al portafoglio e sborsare il denaro necessario.

Proprio per cercare di limitare il peso degli acquisti sulle nostre tasche abbiamo già visto quali sono i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui si annovera Eurospin. Ebbene, proprio quest’ultimo, interesserà sapere, stupisce ancora una volta i propri clienti con delle offerte davvero incredibili. Questa volta proponendo l’alimento più amato dagli italiani a soli 79 centesimi. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come già detto, l’ultimo volantino Eurospin, valido dal 16 al 28 agosto 2022, comprende delle offerte che non passano di certo inosservate. Basti pensare che è possibile acquistare l’alimento più amato dagli italiani a soli 79 centesimi. Ma di quale si tratta?

Ebbene, si tratta della pasta. A partire dal 16 agosto fino ad arrivare al 28 agosto, infatti, è possibile acquistare la pasta Tre mulini al 100% Grano Italiano, con confezioni da 500 grammi, per un prezzo pari a 79 centesimo cadauno. Ma non solo, assieme al banco alimentare “Donare di Gusto”, Eurospin propone un’iniziativa davvero molto importante.

Come è possibile evince dal volantino poc’anzi citato, infatti, per ogni confezione di pasta Tre mulini al 100% Grano Italiano acquistata, Eurospin devolverà 10 centesimi proprio

alla campagna di Banco Alimentare “Donare di Gusto”. Questo al fine di poter offrire un aiuto alle famiglie alle prese con delle difficoltà economiche.