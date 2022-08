Controlli fiscali, tregua finita: a partire da questa data si riparte con i pagamenti

By

A partire dall’aumento generale dei prezzi con rincari del 43% fino ad arrivare all’impatto del Covid, sono molti i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista sociale che economico. Se tutto questo non bastasse la macchina amministrativa non si ferma mai.

Controlli fiscali, tregua finita: ecco cosa sta succedendo

Questo vuol dire che a partire dal 1° settembre 2022 il termine di pagamento per gli avvisi bonari ritorna ad essere accorciato. Ovvero, anziché 60 giorni come concesso fino alla fine di agosto dell’anno in corso, a partire dal prossimo 1° settembre si avranno solamente 30 giorni di tempo a disposizione.

Grazie all’articolo 37-quater del decreto Ucraina bis, infatti, ricordiamo, il governo è intervenuto proprio sul poc’anzi citato termine di 30 giorni, decidendo di raddoppiare il termine per i versamenti a 60 giorni. Una misura, è bene sottolineare transitoria. Riguarda, infatti, solamente gli avvisi bonari compresi nel periodo che va dal 25 maggio al 31 agosto.

La tregua, però, come già detto, sta per giungere a termine. A partire dal prossimo 1° settembre, infatti, per pagare le somma richieste con avviso bonario si tornerà ad avere solamente 30 giorni di tempo. Una brutta notizia per tutti quei contribuenti che speravano di avere a disposizione ancora un po’ di tempo.