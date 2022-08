Vetri della doccia puliti, addio agli aloni senza spendere soldi: il trucco da provare

Per rendere i vetri della doccia puliti non serve spendere grosse cifre. Basta conoscere un prodotto economico e molto comune.

Inutile provare prodotti su prodotti per rendere i vetri della doccia puliti. Il vero trucco di magia è un rimedio casalingo.

Tenere pulita la propria casa è un impegno costante e pesante. Il riferimento non è solamente alle quotidiane pulizie – spazzare, spolverare, lavare i sanitari e la cucina – ma anche a quelle più sporadiche come il lavaggio delle tapparelle, dei vetri delle finestre, dei balconi. Ci sono, poi, lavori “sporchi” che nessuno ama fare soprattutto perché raramente danno i risultati sperati. Parliamo della pulizia dei vetri della doccia. Gli schizzi di acqua e il calcare rovinano anche le docce più nuove e dover ogni volta tentare di riportare alla luce l’iniziale brillantezza è un’impresa che molti detestano. Si spendono tanti soldi per prodotti che promettono miracoli quando il vero trucco è a portata di mano e regalerà un risultato che potrebbe sorprendere. Scopriamo di cosa si tratta.

Vetri della doccia puliti con un rimedio casalingo

Cucina e bagno sono le stanze più noiose da lavare e sistemare. Rubinetti, piastrelle, ripiani, elettrodomestici, l’impegno richiesto è massimo e spesso i risultati sono insoddisfacenti. Quelle belle docce moderne, poi, grandi, confortevoli, dotate di ampi vetri che – se puliti – donano all’ambiente una luce diversa. Quando sono sporchi, invece, le gocce e il calcare rendono la visione del vetro poco piacevole.

Per cercare di prevenire il problema è utile passare dei trattamenti idrorepellenti che lasciano scorrere le goccioline impedendo, così, la formazione del calcare. Si tratta di una spesa onerosa è consigliabile sostenere contemporaneamente all’acquisto del box doccia di qualità. Senza trattamento, invece, è opportuno asciugare i vetri e le pareti interne quando sono bagnate ma non sempre se ne ha la voglia o il tempo. Qual è, dunque, il giusto rimedio per eliminare il calcare e non togliersi il piacere di fare una rilassante doccia?

L’aceto è la soluzione al calcare

Chi non ha in casa propria una bottiglia di aceto? Ebbene, questo prodotto dal costo di pochi euro sarà sufficiente per eliminare un grande problema, il calcare dai vetri della doccia. L’aceto è, infatti, un anticalcare naturale che può essere utilizzato da solo oppure miscelato con acqua e oli essenziali agli agrumi.

L’odore è forte dunque il mix è consigliabile ma basterà tenere aperte le finestre del bagno durante la pulizia per areare l’ambiente. La procedura prevede di spruzzare l’aceto sui vetri, lasciare agire per qualche minuto e poi risciacquare con acqua calda. Infine, basterà un panno morbido per asciugare le parti e far risplendere la doccia. I rimedi casalinghi e naturali spesso sono il miglior modo per risolvere i problemi.