Il formaggio è un elisir di lunga vita: la scoperta scientifica fa gioire i consumatori

Chi ama mangiare il formaggio vivrà più a lungo. La scienza è giunta ad una conclusione che sarà sicuramente apprezzata dai consumatori.

Il nuovo elisir di lunga vita è il formaggio. Risultati incredibili di una ricerca pubblicata sulla rivista Science Daily.

Centinaia di ricette gustose contengono il formaggio. Dalla pizza margherita alla lasagna, dalla cheesecake al cheesburger, dalla pasta ai quattro formaggi alle torte rustiche. Per tante persone rinunciare ad uno spicchio di caciotta, pecorino, parmigiano, provola o fontina durante i pasti è impossibile. Gli amanti del prodotto sono, infatti, numerosi e una buona notizia giunge a ridurre il senso di colpa dell’abbondare con le porzioni. Secondo una ricerca pubblicata nella rivista Science Daily, chi mangia formaggio vive più a lungo. E se lo afferma la scienza come possiamo noi persone comuni contraddire il risultato?

Il formaggio fa vivere più a lungo, lo dice la scienza

La ricerca ha coinvolto 800 italiani e le loro diete per studiare l’effetto dell’assunzione di formaggio sul benessere dell’organismo. I prodotti stagionati contengono spermidina, una sostanza che è capace di ridurre il rischio di malattia cardiovascolari e arresta il processo di invecchiamento. Come si traduce tutto questo? Chi assume la spermidina vive più a lungo perché ha meno possibilità di soffrire di pressione alta e di insufficienza cardiaca. L’indagine, dunque, ha confermato che i consumatori di formaggio incorrono in meno rischi di sviluppare una malattia cardiovascolare. Parliamo di una percentuale inferiore del 40% rispetto a chi non mangia i derivati del latte.

In più, il formaggio aiuta ad eliminare le tossine dal corpo rendendo l’organismo più giovane ed energico. Attenzione, però, alle quantità assunte. Pur avendo molti benefici, i formaggi contengono molti grassi e un consumo eccessivo può causare problematiche quali il colesterolo alto o l’obesità. La dose media settimanale consigliata è di un paio di volte.

Quali altri prodotti contengono spermidina

Appurato che il formaggio allunga la vita mangiandolo un paio di volte a settimana in dosi controllate, scopriamo se la spermidina è presente anche in altri alimenti. Oltre ai prodotti lattiero caseari, la poliammina biogena è contenuta anche nel mais, nella soia e nei cereali integrali. Variando la dieta ed introducendo questi prodotti si potrà regalare al corpo una protezione maggiore e allungare la vita.

Da non dimenticare, poi, altri alimenti che apportano grandi benefici al corpo come il pesce di mare, le uova, la frutta fresca di stagione, le lenticchie e i ceci nonché il peperoncino, il cacao e l’olio di oliva. Il consiglio è sempre lo stesso, mai eccedere nelle dosi e variare il più possibile.