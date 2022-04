Grazie a questi 3 verdure di stagione ricchi di antiossidanti e vitamine è possibile tenere alla larga colesterolo e glicemia

Con l’arrivo della primavera è possibile nuovamente consumare alcuni prodotti particolarmente benefici per l’intestino. Quali sono nello specifico.

Ogni stagione ha dei suoi “prodotti tipici” e salutari che possono portare benefici all’organismo. In tal senso la primavera offre varie ipotesi. Consentono anche un alto livello di piacere quando ci si siede a tavola.

Fattori di estrema importanza nella lotta alle prevenzione alle patologie più comuni legate all’alimentazione, come ad esempio il colesterolo e la glicemia. Nel lungo periodo possono avere anche degli effetti più gravi. Per questo è sempre bene ponderare la propria dieta.

Verdure di stagione che contrastano il colesterolo e la glicemia

In questa sede andremo ad analizzare 3 verdure che contrasterebbero proprio le due problematiche sopracitate e che hanno il loro periodo di maturazione in primavera.

In cima alla lista ci sono gli asparagi, un vero e proprio simbolo di stagione. Sono reperibili da marzo a giugno. Stimolano la diuresi e depurano i reni. Inoltre danno un apporto importante per quanto concerne la regolarità intestinale. Le fibre infatti mantengono il livello di colesterolo e zuccheri nella norma. Ad impreziosire questo ortaggio gradito a molti è il contenuto di antiossidanti e vitamine utili alla prevenzione di infezioni a rinforzare cuore e ossa.

La fine dell’inverno segna anche l’arrivo delle fave e altri legumi di colore verde. Le fibre vegetali presenti al loro interno stimolano l’espulsione di scorie e contrastano gli accumuli di colesterolo. Anche i fitosteroli hanno un ruolo piuttosto importante nella prevenzione alle malattie oggetto della questione. Le fave vantano anche la presenza dell’amminoacido L-dopa. Quest’ultimo favorisce la salute del cervello proteggendo da patologie come il Parkinson.

Completano la rassegna gli spinaci. Con il loro apporto di appena 25 calorie per 100 g di prodotto e il loro contenuto di ferro sono ideali nello svolgere un’azione antiossidante e antitumorale. Possono vantare inoltre vitamine A,C e K, le quali sono utilissime per la vista, per la pelle, per le mucose e le ossa. Le vitamine del gruppo B sono invece ottime per il metabolismo. L’aspetto più importante però è rappresentato dalle fibre solubili. Garantiscono la regolarità intestinale riducendo colesterolo e zuccheri.