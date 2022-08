Caduta dei capelli, è il momento di agire: i migliori prodotti da acquistare

La caduta dei capelli spaventa? È il momento di conoscere i prodotti che risolveranno la terribile situazione prima che si arrivi al punto di non ritorno.

Sul mercato si trovano numerosi prodotti anticaduta dei capelli ma quali sono quelli realmente efficaci?

Tra le paure più grandi degli uomini quella di perdere i capelli. Dover rinunciare ad una folta chioma è impensabile per tante persone che vedono una testa calva come qualcosa da evitare per il maggior tempo possibile. Il dramma, però, sta capitando anche alle donne soprattutto a causa del Covid. Sembrerebbe, infatti, che la variante Omicron influisca notevolmente sulla caduta dei capelli. Si tratta di un problema che probabilmente durerà solo per un periodo ma perché rischiare? Sul mercato si trovano tanti prodotti anticaduta che possono essere utilizzati per arginare il disagio prima che peggiori. Vediamo quali sono i migliori.

Caduta dei capelli, come dire “stop” e salvare la chioma

Stress, malattie, genetica, i capelli purtroppo cadono e anche se gli esperti affermano che per ogni capello caduto ce n’è un altro pronto a spuntare il rischio di perdere la chioma nel giro di pochi anni è tangibile – con riferimento agli uomini. A difendere il capello è la cheratina che si sviluppa grazie al sangue che trasporta sostanze nutritive al bulbo. Per contrastare la caduta e garantire la giusta produzione di cheratina occorre mangiare sano e utilizzare i prodotti giusti. Frutta secca, ortaggi e legumi sono ricchi di zinco, selenio, rame, carnitina, biotina, silicio, sono tutte sostanze nutritive per il capello.

Per quanto riguarda i prodotti anticaduta tra i migliori citiamo Swisse, ricco di biotina e zinco, e Trinov, una lozione che agisce sul cuoio capelluto garantendo i primi risultati in tre mesi. Da valutare, poi, Ren Furterer Triphasic Reactional che rinforza i capelli alla radice e Depot Fiale energizzanti. Aveda Invati Advanced riduce la caduta del 53% mentre Head & Shoulders è uno shampoo ricco di caffeina, che riduce la forfora e nutre il cuoio capelluto. Infine, tra i migliori prodotti citiamo Bioscaline Crono Biogenina senza glutine da assumere in bustine.

I rimedi naturali da non sottovalutare

A protezione dei capelli prima di incorrere in una rilevante caduta dei capelli è possibile provare alcuni rimedi naturali senza ricorrere a prodotti artificiali. Il primo è l’olio d’oliva da utilizzare prima del lavaggio come un impacco da lasciare in posa circa 30 minuti. Poi c’è l’olio di cocco da applicare sul cuoio capelluto tramite massaggio prima di lavare i capelli.

Un altro rimedio naturale è il succo d’arancia. Riduce il sebo sulla cute e riduce i problemi del cuoio capelluto consentendo ai capelli maggiore vigore. Va applicato come una maschera formata da polpa e buccia del frutto a cui si può aggiungere anche la polpa di mela per un’azione più efficace. La polpa di avocado in posa per trenta minuti e i semi di fieno greco (occorre lasciarli in acqua per 8/10 ore per poi scolarli e frullarli) sono altri rimedi da provare per ridurre la caduta dei capelli.