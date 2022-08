Monete, un tesoro dove nessuno avrebbe mai guardato: inestimabile

A volte il destino è davvero capace di giocare brutti scherzi, spesso, anche in positivo. Quello che è successo ha dell’incredibile.

Quello che può capitare all’improvviso è qualcosa che di certo non ci è dato sapere, cosi come spesso si parla di drammi, di tragedie che cosi, ad un tratto scuotono la vita delle persone è giusto raccontare anche di eventi che sempre all’improvviso scuotono si le vite dei protagonisti, ma in senso assolutamente positivo.

La vita, cosi come anticipato ci mette davanti a storie, a situazioni che mai e poi mai avremmo immaginato di poter per l’appunto vivere, da assoluti protagonisti. In alcuni casi, d’improvviso si arriva ad una condizione, ad un senso del vissuto, in un certo modo quasi surreale. Quello che succede, a noi, a chi ci sta intorno, la scossa inaspettata che un singolo evento può avere su ogni cosa è un fattore assolutamente imprevedibile.

Le vicende legate, cosi come spesso la cronaca ci racconta, al collezionismo di monete e non solo entrano costantemente nel surreale. Un contesto poco conosciuto, con dinamiche che per l’appunto posson apparire fuori dalla realtà, ma che mantiene una propria logica, nota più che bene a coloro i quali sono i veri protagonisti di questo mondo, i collezionisti. Spesso però alcune storie superano davvero qualsiasi visione fantasiosa possibile.

Cosi, all’improvviso, la notizia del momento è quella che vede protagonisti una coppia di coniugi mette le mani su un tesoro dal valore inestimabile, cosi, per caso, senza nemmeno rendersene conto. La scoperta, per l’appunto casuale avvenuta, di fatto, nel proprio giardino di casa. Una storia insomma che fa venire i brividi, quasi, in senso buono, chiaramente. Una emozione senza fine aver potuto tirare su quell’inimmaginabile tesoro.

Monete, un tesoro dove nessuno avrebbe mai guardato: ecco cosa è successo

La notizia, non proprio “freschissima” riporta in ogni caso la storia di due coniugi che sulla propria proprietà negli Stati Uniti d’America ha rinvenuto una serie di monete dal valore storico e non solo, assolutamente senza alcun limite. In questo caso la cosa inusuale sta nel fatto che il tutto sia stato per l’appunto rinvenuto scavando un terreno privato, cosa succede quindi con lo stesso ritrovamento? La coppia in questione della Sierra Nevada, tra California e Nevada, ha deciso di mettere tutto in vendita.

La scoperta, circa dieci anni fa, avvenne per puro caso. I due coniugi portavano a spasso il proprio cane nel giardino della villa in cui vivevano. Ad un tratto i due notano qualcosa sbucare dal terreno, in una zona in cui nel diciannovesimo secolo furono rinvenuti dei preziosissimi giacimenti d’oro tra fiumi e campi. Località insomma invasa da cacciatori d’oro che negli anni hanno trovato li la propria fortuna. La cosa che sbucava dal terreno, notata dai due, si è poi dimostrata essere un barattolo quasi decomposto pieno zeppe di monete.

Il periodo di riferimento è quello tra il 1847 ed il 1894, quello di fatto citato precedentemente in merito ai giacimenti d’oro. Non un solo barattolo, in conclusione, ma ben otto per un totale di quasi 1500 monete. Il tesoro rinvenuto, oggi, ha un valore di circa 28mila dollari ed è riconosciuto come la più grande scoperta di monete in un singolo posto in tutti gli Stati Uniti.

Antiquari e storici hanno definito il valore delle monete in questione in circa 28mila dollari. Tra queste numerosi esemplari davvero rari e tenuti tra l’altro in alcuni casi in ottime condizioni. La coppia di scopritori del tesoro in monete continua a restare anonima ed ha incaricato il commerciante di monete Don Kagin di rappresentarli in veste di intermediario durante le varie fai della vendita. Lo stesso Kagin ha stimato che l’intera collezione potrebbe arrivare a valere 10 milioni di dollari.

La fortuna insomma, spesso sa essere davvero generosa, più di quanto siamo in grado di immaginare. Un tesoro sotto casa, al centro di questa particolare storia, un evento unico, assolutamente inimmaginabile per l’appunto, che di certo ha fatto e farà la fortuna dei diretti protagonisti.