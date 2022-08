McDonald’s chiama: boom di assunzioni, come candidarsi

Fare esperienza ma anche avere la consapevolezza di una certa stabilità. McDonald’s assume 5 mila nuove risorse.

Forse non sarà il sogno di una vita ma avere l’opportunità di lavorare in un contesto come quello del re dei fast food, McDonald’s, significherebbe entrare in un circuito di affari sicuri.

Un posto stabile in sostanza, forte di un’azienda concessionaria del lavoro con una clientela ben più che fidelizzata e di una popolarità planetaria. E allora, nel momento in cui si cerca un’esperienza in grado di cominciare ad accrescere il proprio bagaglio esperienziale, un annuncio da parte di McDonald’s diventa un’opportunità decisamente interessante. Specie se in contesti d’eccezione, come le zone centrali di Roma. Sì, perché l’azienda ha tutta l’intenzione di rafforzare il proprio team in alcuni dei suoi locali capitolini, o meglio, quelli più gettonati non solo dai romani ma anche dai turisti che affollano il centro storico della Capitale. Nell’elenco di chi cerca, infatti, figurano i più famosi Mc di Roma.

Da Via del Tritone a quello di Via Nazionale, fino a Piazza San Giovanni Battista de La Salle e Valle Aurelia. Ma anche Monteverde e Piazza Pio XI, spostandoci verso zona Aurelia. Una serie di locali più che battuti vista la vitalità delle zone in cui sorgono. E, per questo, opportunità di lavoro decisamente appetibili, specie per i più giovani. L’annuncio è arrivato direttamente dalla multinazionale, che ha dato il via a una selezione “per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Roma del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di settembre”.

McDonald’s assume a Roma centro: come mandare la candidatura

L’evento del McDonald’s Job Tour è itinerante. E, come spiega l’azienda stessa, è organizzato direttamente sul territorio per arrivare al maggior numero possibile di potenziali candidati. Entro il 31 agosto, tutti coloro che scelgono di candidarsi potranno accedere alla prima fase di preselezione sul sito McDonalds.it, dove dovranno inserire il proprio curriculum e rispondere a una serie di domande in un apposito questionario. A coloro ritenuti idonei, verrà comunicata la necessità di un ulteriore test, questa volta volto a individuare i punti di forza del candidato. Solo una volta superato quest’ultimo scoglio si riuscirà ad accedere al vero e proprio McDonald’s Job Tour.

Si tratta infatti di un evento durante il quale, concretamente, saranno presenti tutti coloro che hanno superato la fase di preselezione. E ai quali verrà comunicato un giorno e un’ora in cui presentarsi per sostenere dei colloqui individuali. Sarà di fatto l’ultimo step prima di ricevere la comunicazione più attesa. Quella dell’assunzione naturalmente. Del resto, come ricordato dall’azienda, tali assunzioni fanno parte di un “piano di crescita nazionale che quest’anno prevede l’assunzione di 5 mila nuove persone in tutta Italia”. Il che significa parecchie possibilità per tutti. Meglio provarci.