Discount, non più solo detersivi e scatolame: i 6 prodotti più acquistati dagli italiani

Il 2022 si rivela essere, senz’ombra di dubbio, uno di quegli anni che difficilmente riusciremo a dimenticare. Segnato da tutta una serie di elementi negativi, come ad esempio il preoccupante aumento generale dei prezzi, sono tante purtroppo le famiglie che riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Da qui la decisione di un numero crescente di persone di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Proprio in tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali sono supermercati più economici del nostro Paese. Oggi, invece, ci soffermeremo su un altro aspetto che non passa di certo inosservato. Ovvero i cambiamenti delle abitudini di acquisto degli italiani che sempre più spesso si rivolgono al discount per acquistare non solo detersivi e scatolame, ma anche questi sei prodotti di qualità, senza spendere cifre da capogiro. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Discount, non solo detersivi e scatolame, sono questi i sei prodotti più acquistati dagli italiani: ecco di quali si tratta

Ma di quali si tratta? Ebbene, in base ad un’indagine risalente lo scorso febbraio 2022, così come riportato su proiezionidiborsa.it, sono questi i prodotti più acquistati dagli italiani al discount, ovvero: formaggi e latticini, frutta e verdura, ma anche carne, creme e detergenti per l’igiene personale. Proprio questi, quindi, sono i prodotti più acquistati dagli italiani al discount.

Una chiara dimostrazione di come quest’ultimi, nel corso degli anni, siano riusciti ad attirare l’interesse di un numero crescente di persone, che decidono di affidarsi a loro per acquistare prodotti di qualità senza dover spendere cifre da capogiro. Una valida soluzione, soprattutto in un periodo storico particolarmente difficile come quello attuale, dove l’aumento generale dei prezzi continua a ridurre il nostro potere di acquisto.