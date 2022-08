Biglietto vincente, improvvisamente ricchi ma… I cani ingoiano tutto, cos’è successo dopo

La fortuna è capace di cambiare la vita delle persone, cosi all’improvviso senza quasi dar loro la possibilità di accorgersene.

Quello che è successo ad una coppia di fortunati coniugi ha davvero dell’incredibile. La fortuna aveva deciso di baciare la loro intraprendenza ma qualcosa è andato storto. Un biglietto indigesto, è proprio il caso di dirlo. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo che subito l’amara sorpresa. Quello che è successo poi ha dell’incredibile.

Al giorno d’oggi, considerati i tempi che corrono siamo ormai abituati a vedere la vincita al gioco, purtroppo, come unica soluzione a tutti i mali che la nostra società, crisi compresa, è in grado di offrirci. Realisticamente parlando non esiste al momento altra dinamica capace di risollevare le sorti di un cittadino in brevissimo tempo e con un minimo investimento. Proprio per questo, di recente, è ormai corsa alla vincita, in qualsiasi gioco presente sul mercato.

Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, Lotteria. Si gioca tanto, si spera sempre con la dovuta moderazione e qualche volta si vince anche. Quello che può succedere però, a volte, prescinde da ogni reale considerazione ed addirittura immaginazione. Le storie che arrivano da ogni parte del mondo ci fanno rendere sempre più conto che vincere, ottenere il massimo risultato al gioco è davvero difficile, quasi impossibile. Quando poi ci si mette anche la sfortuna a provare a rovinare tutto allora si supera, come anticipato, ogni immaginazione.

Quello che è successo ad una coppia statunitense ha davvero dell’incredibile, quasi dell’impossibile. Una vincita al gioco, grazie alla locale lotteria, e poi la scoperta quasi terribile che il biglietto in qualche modo non è più disponibile, fisicamente presente nelle loro mani o altrove. La vicenda ha subito fatto il giro dello stato. Il finale poi ancor più sorprendente è la dimostrazione che alla fine è solo la fortuna, il destino a determinare ogni cosa.

Lotteria, è loro il biglietto vincente: i cani hanno mangiato il tagliando, il finale è sorprendente

I fatti in questione hanno avuto luogo a Salem, in Oregon, Stati Uniti. Li una coppia di coniugi ha scoperto tra lo stupore generale di aver letteralmente trionfato alla lotteria di stato vincendo una somma anche abbastanza consistente. La notizia però è stata subito guastata da una amara scoperta, complici i due cani della coppia, Apple e Jack due Alaskan Klee Kais. I due fidati compagni di vita insomma hanno mangiato il biglietto vincente, nel modo più naturale e semplice possibile.

Nathan e Rachel Lamet, hanno cosi dichiarato in merito ai fatti che insieme ai loro cani li hanno visti assoluti protagonisti: “Per qualche motivo abbiamo lasciato il biglietto della lotteria su un pouf e loro hanno deciso che era delizioso. Sono andata a letto e quando mi sono svegliata l’ho trovato tutto smangiucchiato al punto che ho pensato che non fosse più valido, impossibile da controllare”. I due però non si sono dati per vinti e si sono presentati presso l’ente che gestisce la lotteria di stato.

Ricomponendo i vari pezzi in cui ormai il biglietto era ridotto, con estrema premura e minuziosità li all’Oregon Lottery hanno scoperto che il biglietto in realtà era vincente, e nonostante le sue improponibili condizioni è stato dichiarato valido. Alla fine insomma tutto si è risolto nel migliore dei modi. I coniugi hanno incassato la somma, i due cani hanno provato l’ebbrezza di mangiare un boccone d’oro nel vero senso della parola, e la fortuna, il destino o come lo si voglia chiamare ha dimostrato ancora una volta di muovere i fili dei nostri giorni in ogni modo. Creando opportunità, disfacendole ed alla fine rimettendo poi tutto nel vero giusto. Se non è fortuna questa.