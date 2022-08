Vestiti di marca a prezzi bassi? Tutto è possibile: basta sapere dove guardare!

Acquistare vestiti di marca spendendo importi non eccessivi è possibile. Basta conoscere i siti che garantiranno qualità e risparmio.

Amanti della moda e dei brand più famosi, è il momento di rivoluzionare il proprio armadio senza spendere una fortuna. Vediamo come fare.

I vestiti di marca sono un sogno realizzabile. I design sono particolari e unici così come anche il prezzo. Per questo motivo tanti amanti dello shopping di qualità si vedono costretti a rinunciare al desiderio di indossare un abito firmato. Queste stesse persone dovranno ricredersi perché online è possibile effettuare l’acquisto perfetto senza spendere una fortuna. È necessario, però, sapere quali sono i portali affidabili su cui concentrare l’attenzione e selezionare gli articoli che non si vede l’ora di sfoggiare. Maglie, gonne, scarpe, accessori, la selezione è ampia e la spesa è piccola. Naturalmente riuscire a compiere questa impresa ha un costo e non parliamo in termini economici. Bisognerà accettare che il capo comprato sia della stagione o delle collezioni precedenti. Vestiti di marca della collezione in corso ad prezzo fortemente scontato difficilmente si reperiscono dato che i grandi brand non hanno bisogno di queste offerte per attirare clientela. E poi ci sono gli outlet per questo.

Vestiti di marca a prezzo basso, dove trovarli

Gli outlet e i negozi di grandi firme a poco prezzo sono sicuramente una valida alternativa volendo risparmiare sul costo iniziale. Un abito da 700 euro in vendita a 350 euro -ponendo il caso di uno sconto del 50% – resta comunque proibitivo per tante persone. Arrivare ad un 90% sarebbe, invece, un’occasione imperdibile. Ebbene, il sito di riferimento è Micolet. Il portale propone la vendita di abbigliamento e accessori di seconda mano con sconti fino al 90%. Migliaia di articoli vengono caricati giornalmente sul sito solo dopo essere stati verificati da un team di esperti. La qualità del prodotto acquistato, dunque, è indubbia e in pochi giorni – tre al massimo – l’acquisto arriverà a casa.

Un secondo sito da consultare è Rebelle. Vestiti di marca a basso costo in ottime condizioni si possono comprare con pochi click. Da Louis Vitton a Gucci fino a Prada, la scelta è ampia e ogni stile potrà essere soddisfatto.

Le occasioni continuano

Una piattaforma da consultare se si cercano scarpe e accessori di marca è The Luxory Closet’s. Borse, gioielli, calzature, c’è l’imbarazzo della scelta su articoli di noti brand venduti a prezzi bassi. Per i vestiti, invece, un punto di riferimento può essere The Outnet. Si tratta di un outlet online che propone sconti interessanti. I prezzi non sono bassi come quelli proposti per gli articoli di seconda mano dei siti precedentemente citati ma si tratta comunque di opportunità di risparmio da valutare per indossare un capo firmato come Valentino o Guess.

Concludiamo con Selfridges & Co, un outlet dedicato a donne, uomini e bambini. Gli sconti più elevati si trovano nel reparto online di scarpe e borse ma da valutare anche i vestiti di lusso nonostante la percentuale di sconto non sia equiparabile a quella di Micolet. Ricordiamo, infine, di scegliere solo siti affidabili per i propri acquisti per non rischiare di incorrere in truffe.