Il risparmio è possibile: la bolletta va giù con questi consigli pratici

Inutile negare quanto questo momento storico sia assolutamente difficile per i cittadini italiani. Uno scenario difficile anche solo da immaginare.

Un momento assolutamente da dimenticare, ci troviamo al centro, oggi di qualcosa che difficilmente si sarebbe potuta immaginare soltanto pochi mesi fa. La crisi travolgente che sta colpendo tutti i settori della nostra economia ricade in maniera assolutamente devastante sui cittadini che spesso non possono fare altrimenti che subire il colpo.

La cosa più pesante da sopportare in questa fase, su questo sono più o meno tutti d’accordo, consiste nel comprendere gli aumenti assolutamente sconsiderati delle utenze di luce e gas. In merito a questo gli italiani proprio non capiscono come si possa essere arrivati a qualcosa del genere. Bollette in alcuni casi quasi raddoppiate per quel che riguarda l’importo finale. Tutto questo diventa praticamente insopportabile per chiunque.

Il dubbio assale, ovviamente quando ci si ritrova di fronte ad una bolletta con importo raddoppiato a fronte degli stessi consumi prodotti nel periodo precedente. Le domande degli stessi cittadini spesso nemmeno vengono prese in considerazione dalle varie aziende nella maggior parte dei casi. A questo punto l’unica soluzione praticabile è quella di trovare un rimedio a tutto questo, provare a risparmiare e farlo nel modo più deciso possibile.

Secondo gli esperti, gli specialisti insomma del settore la soluzione per provare a risparmiare tanta energia e di conseguenza pagare meno la bolletta della luce è quello di installare pannelli fotovoltaici. Il sistema cosi come ben sappiamo attraverso i raggi del sole produce corrente alternata che di fatto va ad alimentare la casa al quale lo stesso sistema è collegato. Ad oggi le stime rispetto all’utilizzo di questa tecnologia fanno ben sperare anche se in ogni caso siamo lontani dall’avere numeri entusiasmanti a riguardo.

Il risparmio è possibile: il vantaggio in questo modo sarebbe più che assicurato

Nel nostro paese, ad oggi, sono circa 9 milioni le famiglie che hanno investito nel fotovoltaico. I protagonisti di tale statistica cosi come ipotizzabile son ben consapevoli del fatto di aver portato a termine una scelta che abbatte gli sprechi e che in effetti fa cadere i costi. Le stime parlano di un 80% di risparmio sulla produzione dei acqua calda e di un 60-70% di risparmio per quel che riguarda le spese per il riscaldamento. Il dubbio degli italiani spesso inoltre riguarda l’utilizzo dei pannelli solari verticali.

La principale considerazione da prendere in esame è quella del potenziale del nostro impianto rispetto al fabbisogno della nostra abitazione. Produrre un tot di energia vuol dire di fatto risparmiare un tot di quota dalla bolletta. Superare il proprio fabbisogno energetico vuol dire inoltre avere la possibilità di rivendere l’energia in eccesso alla stessa azienda fornitrice, ciò significa che invece di pagare la bolletta si riceveranno soldi dalla stessa azienda per l’acquisto della vostra energia.

Quello che spesso, cosi come anticipato si chiedono gli italiani è come intervenire, come provvedere, forse per meglio dire, all’installazione di un impianto fotovoltaico in assenza dello spazio necessario. La soluzione ha un nome preciso, pannelli verticali. In questo caso, infatti lo stesso pannello può essere installato per l’appunto in verticale, quindi su una parete o magari una ringhiera. Tale metodo pare possa essere addirittura essere più conveniente più classico perchè capace di intercettare il sole in entrambe le posizioni.

Una ricerca prodotta di recente presso l’Università di Scienze applicate di Lipsia condotta da Sophia Reker sottolinea quanto appena riportato. La possibilità concreta di intercettare i raggi solari in più posizioni chiaramente rappresenta un vantaggio non indifferente per chi ha intenzione di fare in qualche modo dell’energia solare un vero e proprio business per la propria abitazione. La soluzione per risparmiare insomma esiste, non bisogna fare altro che crederci davvero ed investire su di essa.