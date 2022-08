Tutor e autovelox, attenzione: grazie a questi trucchi evitare le multe non è mai stato così semplice

Buone notizie per molti automobilisti che grazie a questi semplici trucchi possono evitare le multe derivanti da tutor e autovelox. Ecco come fare.

Tutor e autovelox sono senz’ombra di dubbio il più grande incubo degli automobilisti. Proprio per questo motivo conoscere qualche trucco grazie a cui poter evitare le multe è senz’ombra di dubbio molto utile. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero innumerevoli i costi con cui ci si ritrova a dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sul bilancio famigliare. A partire dalle bollette delle utenze domestiche, passando per il cibo fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, d’altronde, sono molte le volte in cui ci viene chiesto di sborsare del denaro. A peggiorare la situazione, poi, ci si mettono eventuali spese impreviste, come ad esempio delle multe.

Proprio in tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali siano le multe più strane che puoi ricevere in Italia. Oggi, invece, ci soffermeremo sull’incubo più grande degli automobilisti, ovvero tutor e autovelox. In particolare interesserà sapere che giungono buone notizie per molti automobilisti che grazie a questi semplici trucchi possono evitare le multe derivanti appunto da tutor e autovelox. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tutor e autovelox, grazie a questi trucchi evitare le multe è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per molti automobilisti che grazie a questi semplici trucchi possono evitare le multe derivanti appunto da tutor e autovelox. Ma come fare? Ebbene, innanzitutto, come è facile immaginare, il consiglio numero uno da seguire è quello di rispettare i limiti di velocità. Una soluzione talmente scontata e sotto gli occhi di tutti, che tuttavia viene spesso trascurata.

Ma non solo, al fine di evitare di incorrere in pesanti multe si consiglia di utilizzare una delle applicazioni per smartphone o navigatori in grado di segnalare le postazioni di tutor e autovelox. In questo modo, infatti, è sempre possibile sapere in anticipo dove si trovano e rallentare, evitando di conseguenza di pagare delle multe particolarmente salate.

Ma non solo, la maggior parte di queste applicazioni forniscono anche tante altre informazioni utili, come ad esempio in merito al traffico, eventuali incidenti e così via. Degli strumenti indubbiamente importanti per chi guida, che permettono allo stesso tempo di evitare di dover pagare delle multe particolarmente salate.

In ogni caso, come già detto, il consiglio numero uno è sempre lo stesso, ovvero rispettare i limiti di velocità, così come le altre norme del Codice della Strada. Soltanto non commettendo infrazioni, d’altronde, è possibile non incorrere in multe.