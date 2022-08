Imu, è possibile ottenere l’esenzione se i coniugi hanno residenze differenti? La risposta non è scontata

Occhio all’Imu. È possibile ottenere l’esenzione se i coniugi hanno residenze differenti? Ebbene, la risposta non è scontata.

Sono in molti a chiedersi se è possibile beneficiare dell’esenzione Imu nel caso in cui moglie e marito possiedano due case ed abbiano la residenza ognuno in un Comune diverso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa dolce casa, il porto sicuro in cui potersi rifugiare e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, non si possono trascurare i vari costi che la propria abitazione porta con sé. Ne è un chiaro esempio l’Imu che ogni anno finisce per pesare sulle tasche di molte famiglie italiane.

A tal proposito, comunque, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia molto importante prestare attenzione all’importo dell’Imu in quanto entro questa soglia non bisogna effettuare il relativo pagamento.

Imu, è possibile ottenere l’esenzione se i coniugi hanno residenze differenti? Ecco cosa c’è da sapere

Ebbene, a tal proposito, come riportato su Informazione Oggi, è bene innanzitutto ricordare che non si deve pagare l'Imposta municipale propria sull'abitazione principale, ovvero sull'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

Nel caso in cui dovesse mancare uno di questi due requisiti, ecco che l’immobile in questione viene considerato seconda casa e pertanto bisognerà provvedere al pagamento dell’Imu. Proprio per questo motivo non stupisce il fatto che siano in molti a chiedersi come funzioni nel caso in due coniugi siano proprietari di due case diverse ed ognuno abbia la residenza presso di esse, in due Comuni differenti.

A fornire una risposta in merito ci pensa la Legge numero 160 del 2019, al comma 741, lettera b) dell’articolo 1. In base a quest’ultima, infatti, nel caso in cui i membri di una famiglia decidano di stabilire la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, allora si ha diritto alle agevolazioni per l’abitazione principale soltanto per uno dei due immobili, a scelta dello stesso contribuente.

In presenza di due immobili differenti con due diverse residenze dei coniugi, quindi, si ha diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imu solo per una delle due abitazioni. Sarà compito del soggetto interessato indicare dichiarazione Imu, quale sia “l’abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett b), Legge n. 160/2019”.