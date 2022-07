Imu, attenti all’importo: entro questa soglia non si paga

Anche nel corso del 2022 saranno in molti ad aver diritto all’esonero dal pagamento dell’Imu. Ma non solo, attenti all’importo, in quanto entro questa soglia non bisogna effettuare il relativo pagamento.

Imu, entro questa soglia non si paga: chi ha diritto all’esonero

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia possibile, in determinati casi, ottenere uno sconto dal 20% al 75% su Tari e Imu. Sempre soffermandosi su quest’ultima, inoltre, interesserà sapere che anche nel corso del 2022 saranno in molti ad aver diritto all’esonero dal pagamento dell’Imu.

Entrando nei dettagli si ha diritto all’esonero dall’IMU quando sia il possessore dell’immobile che i componenti del suo nucleo familiare abbiano la stessa residenza anagrafica e dimora abituale. In particolari sono esenti i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze.

Ma non solo, come già detto è importante prestare attenzione anche all’importo dell’Imu stessa. Questo in quanto nel caso in cui il relativo importo sia pari o inferiore a 12 euro non bisogna procedere al relativo pagamento. Proprio questo, quindi, è l’importo a cui è bene prestare attenzione, in quanto entro tale soglia non bisogna procedere, appunto, al pagamento dell’Imu.