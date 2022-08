WhatsApp, arriva la novità tanto attesa: basta disguidi e incomprensioni

Una interessante novità che farà di sicuro piacere alla schiera di utenti che sempre più numerosi utilizza quotidianamente l’app.

WhatsApp sempre più in simbiosi con i propri utenti. L’app di messaggistica istantanea, tra le più utilizzate in assoluto e presente praticamente in ogni smartphone, lancia una interessante novità. Il modo più semplice e dinamico per restare in contatto con le persone che ci circondano. Passi da gigante insomma per una delle app più amate in assoluto dai cittadini.

Negli ultimi tempi l’app in questione è salita alla ribalta per più motivi. Come prima cosa, in alcuni casi si è riscontrato un utilizzo quasi pericoloso della stessa, un esempio? Truffe, raggiri che ormai da anni abbondano sul web spesso prendono di mira proprio WhatsApp. Il tutto avviene nel modo più semplice possibile. Un messaggio spesso quanto più accattivante possibile e l’invito ad utilizzare il classico link sottostante, tutto avviene in questo modo.

Seguendo le istruzioni dello stesso link ci si troverà catapultati in una pagina fake che istruirà una sorta di finta operazione legata al testo stesso del messaggio attraverso la quale saranno rubate informazioni personali o addirittura i propri risparmi da conto corrente o carte prepagate. Niente di particolarmente piacevole insomma. Per fortuna però WhatsApp non comporta soltanto dei rischi per gli stessi utenti ma anche e soprattutto molti vantaggi.

Le innovazioni che periodicamente riguardano la stessa app sono tutte chiaramente a vantaggio degli utenti. Negli ultimi giorni abbiamo visto ad esempio quanto possa essere semplice tradurre dei parole in qualsiasi lingua, in base al luogo in cui ci troviamo, qualora si dovesse avere la necessità di interagire in una lingua per l’appunto che non è la propria. Oggi invece andremo a conoscere una nuova funzionalità dell’app forse più amata di tutte.

WhatsApp, arriva la novità tanto attesa: l’ultima innovazione potrebbe davvero far piacere agli utenti

Una delle funzionalità più interessanti introdotte da WhatsApp nell’ultimo periodo riguarda la gestione stessa dei messaggi. La possibilità ad esempio eliminare un messaggio inviato per sbaglio ad una persona o magari in un gruppo. Una eventualità che di certo potrebbe verificarsi con estrema frequenza considerata la mole delle interazioni medie di un utente ogni giorno. Problema risolto, il messaggio si elimina e nessun disguido o equivoco potenziale.

Al momento, stando a quanto trapela dalle sedi di Meta, dovrebbe arrivare, anzi sarebbe prossima all’ufficializzazione una ulteriore novità in merito. La possibilità di ripristinare il messaggio eliminato. Nel caso insomma di errore nell’errore. Il solito menù disponibile alla destra del messaggio eliminato potrebbe di fatto ripristinare lo stesso e quindi, nell’eventualità, problema risolto. La cosa potrebbe essere realizzata nel breve periodo.

Si tratterà di fatto di annullare la cancellazione del messaggio, una operazione che potrebbe essere richiesta, cosi come anticipato nel momento in cui ci si trovi nella condizione di aver realizzato un doppio errore. Non ci sono al momento tempi sicuri circa la prossima innovazione, circa insomma il suo lancio. Quello che è sicuro è che la cosa è al momento al vaglio e potrebbe presto sorprendere gli utenti di mezzo mondo.