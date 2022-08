Vodafone irrompe sul mercato e spiazza gli utenti: l’offerta che nessuno si aspettava

.Una offerta imperdibile quella lanciata dall’azienda leader del mercato. Utenti impazziti per la super promozione.

Tutti al giorno d’oggi badano al proprio smartphone e tutti più che mai sono ben attenti a cercare di continuo la giusta offerta, la giusta promozione che porti quanti più vantaggi possibili e chiaramente una estrema convenienza. Oggi più che mai insomma il mercato è letteralmente sondato, passo passo dai cittadini sempre alla ricerca di un eventuale credibile risparmio.

Gli ultimi anni cosi come abbastanza noto a tutti hanno mostrato una impennata nell’utilizzo degli smartphone assolutamente incontrollabile. Ogni cittadino vive di fatto in simbiosi con il proprio smartphone e sempre più spesso succede infatti di trascorrerci molto più tempo del dovuto. Il tutto favorito anche dalle incredibili offerte e proposte commerciali che le stesse aziende periodicamente sottopongono agli stessi cittadini, sempre alla ricerca di particolari vantaggi.

Il tutto passa attraverso il numero di minuti concessi, gli sms, i giga per navigare sul web oppure utilizzare le app che fanno ormai parte del nostro quotidiano come ormai l’acqua e il pane, il paragone non è affatto esagerato. Oggi insomma, l’occhio del cittadino, dell’utente insomma è ben concentrato su quelle che saranno le prossime mosse delle aziende che al momento dominano quel particolare mercato. I gestori di rete insomma, quelli che rendono possibile, di fatto, il tutto.

Vodafone è di fatto una delle regine incontrastate di questo mercato, le sue imperdibili soluzioni fanno gola a milioni e milioni di cittadini in tutto il paese. Dalla sua inoltre un servizio quasi sempre impeccabile con una ricezione garantita praticamente su quasi tutto il territorio nazionale. Vodafone oggi è più che mai leadrr indiscussa del settore ed i fatti lo dimostrano, la sua ultima offerta, cosi come previsto ha letteralmente spaccato in due il mercato.

Vodafone irrompe sul mercato e spiazza gli utenti: l’incredibile proposta a 7,99 euro

A questo punto dell’estate coloro che sono alla ricerca della giusta offerta per il proprio smartphone non possono che concentrarsi sulla proposta in questione. Vodafone ha infatti deciso di fare loro un interessantissimo regalo estivo. Il tutto condito dall’efficienza dei ripetitori aziendali che consentono a tutti una qualità di qualità sempre eccezionale praticamente in ogni angolo del paese, o quasi. Le offerte da prendere in considerazione per la verità sono tutte molto interessanti, ma una sola fa davvero perdere la testa a tutti gli utenti interessati.

Una delle offerte Vodafone disponibili è Vodafone Silver, costo molto contenuto, da 9,99 al mese con 100 Giga e minuti/SMS illimitati anche senza l’attivazione del servizio SmartPay. Il prezzo dell’abbonamento sarà inoltre bloccato per due anni con il primo mese al prezzo quasi simbolico di 5 euro. Davvero niente male in questo caso, ma l’offerta che fa gola a milioni e milioni di utenti è in realtà un’altra, si tratta di Special Giga.

7,99 euro al mese, per una offerta dedicata a tutti i nuovi clienti. 5 euro per il primo mese inoltre con una proposta che garantisce oltre alle chiamate illimitate anche:

1000 sms verso tutti

70 GB con la possibilità di aggiungere l’opzione SmartPay e far salire i Giga a 100.

L’offerta in questione è rivolta a chi oggi è cliente Fastweb, Very Mobile, CoopVoce, PosteMobile, Iliad, LycaMobile. Per tutti i clienti Kena inoltre una particolare offerta riservata: Vodafone Bronze, 9,99 euro al mese con Minuti illimitati, 50Giga a disposizione e un costo di attivazione irrisorio pari a 0,01 euro.

Offerte altrettanto allettanti inoltre per i clienti Wind Tre e Tim. Il nome delle proposte in questione è Red:

Opzione Pro con un costo di 14,99 Euro al mese con 50Giga a disposizione e chiamate/SMS illimitati

con un costo di 14,99 Euro al mese con 50Giga a disposizione e chiamate/SMS illimitati La Max stesso pacchetto con 100Giga a disposizione e un costo di 19,99 Euro al mese

Opzione RED Max per gli Under 25 che avranno a disposizione 100 Giga e alcun limite di chiamate ed SMS. Il costo è di soli 6,99Euro.

Le offerte sono tutte attivabili presso i negozi Vodafone oppure in totale autonomia passando per il sito web dell’azienda. Offerte davvero imperdibili insomma per infiammare gli ultimi scampoli d’estate.