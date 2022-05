Elimobile, arriva un nuovo concorrente per Iliad, Vodafone e Tim: le offerte del mese di maggio

Elimobile è il nuovo operatore virtuale salito sul ring per affrontare Vodafone, Iliad, Tim, WindTre e Very Mobile. Le compagnie telefoniche più note temeranno la concorrenza?

Più compagnie significa più concorrenza, più concorrenza significa più offerte e più offerte significa maggiore possibilità di risparmio per gli utenti.

Se il numero degli operatori telefonici aumenta crescerà la concorrenza e la competitività porterà all’attivazione di piani telefonici allettanti per i contribuenti. I cittadini, dunque, potranno accedere ad una varietà di proposte tra cui scegliere l’offerta più soddisfacente in relazione al budget, ai minuti e ai giga inclusi nell’abbonamento. A sfidare Vodafone, Iliad, WindTre, Very Mobile e Tim sale sul ring Elimobile, un operatore virtuale di telefonia mobile che da ieri, 9 maggio 2022, ha messo in vendita sul portale ufficiale la nuova sim ricaricabile che partirà, ufficialmente, da lunedì 16 maggio. Scopriamo quali sono le tariffe offerte e i dettagli dei piani di abbonamento.

Elimobile, un mondo da scoprire

Elimobile non è un semplice operatore di telefonia mobile. E’ il primo operatore in Italia a creare un collegamento tra social, criptovalute e metaverso. Un’entrata trionfale per portare il futuro nel presente e per offrire agli utenti la possibilità di scegliere un mondo differente da quelli conosciuti fino ad ora.

La società di riferimento è Elite Mobile di Maria Colabufo e Gianluca Vacchi. La rete di appoggio per i clienti è WindTre con velocità (riportata nei documenti di trasparenza tariffaria) fino a 1.000 Mbps in download e 75 Mbps in upload. I servizi di assistenza rispondono al numero 4010080 (per chiamate da sim Elimobile) e +39 3201010080 per chiamate da rete fissa. Le offerte tariffarie attive per il mese in corso sono tre, Easy, Elite e Elite x12.

Easy, l’offerta base del nuovo operatore

Easy è il piano tariffario che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 100 sms al mese verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet al mese su rete 4G. La promozione attiva prevede 100 Giga iniziali invece di 50 fino al prossimo 31 agosto a condizione che l’offerta venga attivata prima del 15 giugno 2022. Il tutto al costo mensile di 6,99 euro.

Elite e Elite X12 di Elimobile a 9,99 euro e 95,99 euro

Passiamo alla seconda proposta, Elite a 9,99 euro al mese. Minuti illimitati verso tutti, 100 sms ogni mese e 120 Giga di internet 4G che diventano 150 fino al 31 agosto rispettando il termine ultimo di attivazione del 15 giugno 2022. La terza e ultima proposta si chiama Elite X12 e prevede un pagamento annuale di 95,99 euro (meno di 8 euro al mese) per avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 sms al mese e 120 Giga di traffico internet 4G.

Altre info sui piani tariffari

Il costo di attivazione delle SIM è di 9,99 euro mentre per il piano annuale è pari a zero. L’acquisto dovrà avvenire telematicamente accedendo al portale Elimobile e la spedizione della SIM a casa è gratuita. Occorre sapere, poi, che inviando più di 100 sms si pagherà 29 centesimi per ogni messaggio in più inviato mentre superando il bundle della navigazione non si potrà navigare più fino al rinnovo dell’offerta.