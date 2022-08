Lidl, il concorso che sorprende i clienti: bastano un parere e un pizzico di fortuna

Oggi come oggi i supermercati sono ormai la realtà quotidiana per chi provvedere alla spesa di casa. Molte però le novità.

Il supermercato al quale siamo sempre più affezionati come contesto, come comodità per quel che riguarda l’acquisto dei nostri prodotti preferiti e chiaramente per quel che concerne la convenienza sono sempre più una sorta di piccolo familiare contesto che ogni giorno o quasi ci accoglie tra interessanti proposte e sempre più intriganti dinamiche di fidelizzazione.

Di questi tempi fare la spesa al supermercato è diventata una sorta di necessità per i consumatori. Sempre più difficile in altri contesti trovare tutto ciò che ci serve in un unico negozio. In più possiamo contare sulla qualità offerta dalle varie aziende ed inoltre, ovviamente uno sguardo significativo alla convenienza. Ogni catena ha le sue regole, le sue dinamiche interne, le proprie scelte commerciali, tutto insomma appartiene esclusivamente a quel particolare marchio.

Negli ultimi tempi, molte catene, con l’intento di fidelizzare quanto più possibile la propria clientela soprattutto oggi, in un momento tanto delicato, indicono concorsi e si fanno notare per interessantissime promozioni. Il tutto cosi come anticipato è rivolto alla totale soddisfazione del cliente. Abbiamo visto, ad esempio, come Esselunga si sia lanciata, come catena, nella distribuzione di buoni carburante per ogni 5 euro di spesa per quel che riguarda particolari prodotti.

Non è da meno Lidl, catena discount tedesca tra le più note e frequentate del nostro paese. Il marchio giallo e blu è noto per le sue incredibili promozioni che riguardano articoli di ogni tipo e di ogni settore. Dal biscotto al pacco di pasta, passando per l’automobile elettrica e la motosega. Tutto insomma a disposizione del cliente ed esclusivamente proposto nell’interesse di quello che alla fine è arbitro di ogni cosa, lo stesso consumatore, di fatto.

Lidl, il concorso che sorprende i clienti: ecco come fare per partecipare al concorso indetto dalla nota catena

Per partecipare al concorso indetto da Lidl non bisogna fare altro che effettuare una spesa di qualsiasi importo entro il 21 novembre 2022 e compilare il questionario di valutazione proposto dalla stessa azienda. In quel modo si avrà la possibilità di partecipare all’estrazione mensile di numerosi premi messi a disposizione dal marchio tedesco. Lidl, nel nostro paese e non solo vuol dire in ogni caso prodotti dall’elevato livello qualitativo.

Cosa nota a tutti riguarda la dinamica che vede Lidl proporre articoli dai marchi apparentemente sconosciuti che in realtà fanno parte di gruppi commerciali ben più noti. Un esempio può essere rappresentato dal marchio di gelati Gelatelli, prodotti da Eski, che fa a sua volta parte del marchio Algida. Altro esempio è il Riso Robigna prodotto a marchio Scotti. Una qualità più che garantita insomma nonostante i prezzi estremamente competitivi.

Per compilare il sondaggio proposto dall’azienda utile all’iscrizione all’eccezionale concorso bisognerà andare sul sito web dell’azienda e compilare l’apposito modulo. In seguito all’estrazione dei premi in questione, poi, una eventuale vincita sarà convalidata soltanto in seguito alla presentazione da parte del cliente dello scontrino relativo a quella particolare spesa.

L’azienda avrà cura di effettuare una estrazione mensile fino al 28 novembre del 2022. L’obiettivo principale del concorso, cosi come comunicato dalla stessa azienda attraverso lo stesso regolamento è il seguente: “viene effettuato con l’intento di incentivare l’acquisto e la compilazione del sondaggio per la valutazione del marchio Lidl e dei propri punti vendita da parte del consumatore”. Vincere insomma porterà un vantaggio ed una certa soddisfazione non indifferenti per il vincitore in questione, partecipare al concorso, cosi come visto, del resto è davvero semplice.

Il supermercato, oggi, in un certo senso è il nostro luogo dei sogni. In alcuni casi però, cosi come da Lidl, i sogni potrebbero davvero realizzarsi, occorre soltanto un pizzico di fortuna.