Gratta e vinci, caffè e biglietto: un urlo di gioia e festeggiano in 2, soldi anche al barista

Il Gratta e vinci a tutti gli effetti è tra i giochi maggiormente apprezzati dai cittadini di tutto il mondo, oggi più che mai.

In questa particolare fase storica, poi, bisogna contare l’impatto di tali dinamiche sul quotidiano delle persone. Ci troviamo di fronte a qualcosa di fortemente incisivo. Il gioco può rappresentare in un certo senso la speranza verso qualcosa di diverso, verso una nuova visione della propria vita. Vincere per lasciarsi alle spalle ogni cosa, dimenticare il passato insomma.

Nella maggior parte dei casi il rito del Gratta e vinci ha una propria fisionomia. Dopo aver atto colazione, nel momento di pagare il conto si prende un biglietto per provare a sfidare la fortuna, in alternativa dopo aver acquistato il giornale, o per chi è fumatore, magari le sigarette. La ritualità dell’acquisto è qualcosa che appartiene orma in qualche modo alla stessa tecnica del giocatore. Veri e propri codici adottati in chi spera fortemente di avere alla fine la meglio.

Cosi come abbiamo la possibilità di vedere con estrema frequenza, il Gratta e vinci spesso sa regalare incredibili soddisfazione a coloro che puntano tutto su quello specifico biglietto. Un investimento esiguo, massimo 10 o 20 euro per una vincita che in alcuni casi è capace di stravolgere del tutto la vita del fortunato giocatore in questione. Oggi più che mai con i venti di crisi che soffiano impetuosi, vincere significherebbe davvero tanto per il cittadino medio.

Le notizie che arrivano non solo dal nostro paese fanno di certo ben sperare. I cittadini di tutto il mondo sanno benissimo che se la fortuna è benevola la loro vita può davvero cambiare da un momento all’altro. Quello che ci racconta la cronaca è assolutamente la dimostrazione che il corso della vita può cambiare per tutti, davvero tutti. Le ultime informazioni di vittorie consistenti arrivano in questo caso dagli Stati Uniti d’America.

Gratta e vinci, caffè ed un biglietto milionario: 4 milioni per la fortunata vincitrice

La notizia del giorno riguarda senza ombra di dubbio quello che è successo ad una giocatrice americana. Una di quegli acquisti rituali di cui si parlava in precedenza. La colazione nel posto preferito e successivamente, alla fine insomma, l’acquisto del biglietto che è tutto sommato un lanciare la sfida alla fortuna, capire se davvero si possa pensare di spuntarla almeno in quella occasione. In questo caso la fortunata giocatrice, certo ha avuto ragione.

La vincitrice in questione arriva dal Massachussets, il suo rituale stavolta ha funzionato alla grandissime e le consentirà da oggi in poi di guardare alla sua vita con tutt’altra convinzione. Il gioco che ha premiato la sua intraprendenza con ben 4 milioni di dollari appartiene alla serie “4.000.000 di money bags” della Massachusetts State Lottery. Nel caso specifico, poi, la donna ha deciso di puntare sul premio forfettario immediato piuttosto che sulla soluzione con pagamento periodico.

In totale la donna incasserà una volta sottratte le dovute tasse federali circa 2,6 milioni di dollari. Il suo biglietto vincente, quello che alla luce dei fatti davvero le ha cambiato la vita è stato acquistato presso il Town Food Mart situato al 426 Bay St. a Taunton. Immensa gioia anche per il titolare stesso del negozio che incasserà una quota abbastana consistente per aver in qualche modo partecipato alla vincita dei 4 milioni di dollari di cui sopra. Una dinamica che nel nostro paese, almeno impostata in questo modo sarebbe più che condivisa.

Al titolare del negozio andranno infatti 40mila dollari, davvero niente male per aver venduto semplicemente un biglietto. Oggi più che mai la fortuna è ricercata un po’ ovunque ma alla fine sarà sempre lei a decidere dove andare a volgere il suo sguardo. I cittadini chiedono che la loro vita cambi, oggi più che mai, tale richiesta è più che mai pressante. La crisi travolge ogni certezza, la vincita al gioco potrebbe altrettanto travolgere ogni cosa.