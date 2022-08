Gratta e vinci, qualcuno ha vinto 2 milioni ma non si trova: giallo in Veneto

Una vincita davvero eccezionale. Una cascata di soldi per il fortunato vincitore per ora rimasto ancora anonimo.

Tempi duri per gli italiani, la cosa ormai è più che nota. La situazione economica nel nostro paese, complice la crisi che da qualche mese ormai sta attanagliando la cittadinanza, non è certo delle migliori. Venti minacciosi si infrangono contro le flebili resistenze dei cittadini che tra spesa quotidiana e bollette in aumento non sanno davvero più a quale santo rivolgersi.

In questi giorni più che mai gli italiani stanno constatando quanto sia incredibilmente difficile fare i conti con quelli che sono gli aumenti spesso sconsiderati che hanno caratterizzato gli ultimi mesi nel nostro paese. La crisi scaturita dalla guerra in Ucraina e prima ancora dalla pandemia di covid ha letteralmente preso in ostaggio mezzo mondo. Crisi per l’appunto e stenti in ogni parte del pineta. Il caro prezzi, poi, è quello che forse proprio non si riesce a digerire.

In un simile scenario, dove realmente non si riesce ad avere idea di come superare determinati problemi il gioco può diventare in qualche modo l’unica speranza del cittadino. Ci troviamo insomma di fronte ad una situazione forse nuova, di quelle che mai si sarebbe immaginati di vivere. Oggi più che mai, quindi, gli italiani hanno bisogno di cercare valide alternative alla rassegnazione, il gioco con la dovuta moderazione può rappresentare questa particolare condizione.

In Italia, periodicamente il gioco riesce più che mai a rappresentare l’alternativa di cui sopra, quella che in qualche modo si era citata come soluzione alla rassegnazione portata dalla crisi. Il Gratta e vinci poi rappresenta il gioco ideale. Pochi secondi dall’acqisto all’eventuale certezza di aver vinto o meno. Grattare la patina in questione e nient’altro. Vincere o meno è tutto scritto li, in quei pochi secondi. La vita, può davvero cambiare in quel brevissimo attimo.

Gratta e vinci, pochi secondi e sono 2 milioni: a Grifone di Bassano l’incredibile vincita

Si vince in Italia e si vince anche bene. Le ultime notizie in merito ci informano di una incredibile affermazione in Veneto. Il fortunato vincitore che ha letteralmente sbancato il Gratta e vinci ha grattato il suo biglietto a Grifone di Bassano, in provincia di Vicenza. Il concorso in questione è quello del “Miliardario”. L’importo della vincita di quelli che fanno realmente girare la testa, ben 2 milioni di euro, una cifra che di certo la vita può cambiarla.

Cosi come riportato dal quotidiano “Il Gazettino” la vincita al Miliardario Maxi è stata esposta con orgoglio dal titolare dell’attività che ha venduto il biglietto fortunato al fortunato giocatore. Nessuna notizia in merito all’identità di quest’ultimo, anonimato è la parola d’ordine. Il paese è piccolo e con molta probabilità non si vogliono fornire indizi particolari per non creare eventuali successivi imbarazzi. Certe situazioni, certo si rendono spesso molto più complicate di quanto si possa pensare.

Una vincita eccezionale, non vi è alcun dubbio. Gli occhi e le sensazioni, tutte degli italiani sono però ora puntate sul Superenalotto. Un jackpot davvero incredibile che ha superato i 250 milioni di euro e la voglia degli italiani di sognare ad occhi aperti con una simile cifra a disposizione. Al giorno d’oggi le difficoltà, cosi come abbiamo visto sono davvero tante. Vincere al gioco significherebbe con il minimo sforzo mettere da parte ogni cosa e continuare a vivere meglio di prima per tantissimi anni

In questo caso insomma gli italiani sono proiettati alla risoluzione dei propri problemi nel modo più semplice possibile. Una condizione assolutamente lecita, la strada più semplice ma realisticamente parlando in questa fase forse anche l’unica. Il cittadino ci crede, vincere si può, lasciarsi tutto alle spalle, anche.